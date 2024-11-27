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CerModern'de 'Rewind/Roma' Sergisi 12 Aralık'ta Açılıyor

Roma'nın ruhunu sanatla yeniden keşfeden 'Rewind/Roma' sergisi CerModern'de 12 Aralık'ta açılıyor!

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:45
CerModern'de 'Rewind/Roma' Sergisi 12 Aralık'ta Açılıyor

'Rewind/Roma' Sergisi CerModern'de Sanatseverlerle Buluşuyor

'Rewind/Roma' adlı sergi, 12 Aralık'ta CerModern'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu etkileyici sergi, Alarm-Art grubundan sanatçıların, Roma'nın zamansız ruhunu desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştürdüğü bir koleksiyon olarak öne çıkıyor.

Sergiye Katılan Sanatçılar

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, sanatçılar Hakan Esmer, Serdar Leblebici, Özgür Eryılmaz ve Semih Kaplan, İtalya'ya yaptıkları sanatsal seyahat sonrası Roma'yı yeniden keşfederek bu projeyi geliştirdi.

Özel Anılar ve İkonik Mekanlar

Proje, Roma'nın ikonik mekanlarını içeren anekdotlar ve gözlemler sunuyor. Ayrıca, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de bu sanatsal yolculuğa fotoğrafçılığıyla eşlik etti. Sergide, Vatikan Müzeleri, Borghese Galerisi ve Sistina Şapeli gibi ünlü duraklardan esintilere yer veriliyor.

Ziyaret Bilgileri

Sanatseverler, 12 Aralık 2023 tarihinde açılacak olan bu sergiyi 12 Ocak 2025 tarihine kadar gezme fırsatına sahip olacaklar. Bu benzersiz sergi, Roma'nın sanatsal ve tarihi derinliğine hayran kalmak isteyen herkes için kaçırılmaz bir etkinlik olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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