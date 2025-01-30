Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Çevre Bakanlığı'ndan Dev Emlak Fırsatı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 20 ilde toplam 63 farklı arsa satışı ilanı gerçekleştirecek. Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen ihaleler, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Açık Artırma Tarihi ve İhale Bilgileri

İhaleler 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da, açık artırma usulü ile yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin %25 peşinat ödemesi gerekecek ve geri kalan tutar için 24 ay vade imkanı sunulacak. Ayrıca, peşin ödemelerde %20 indirim fırsatı da bulunuyor. İhaleye katılacakların, belirlenen salonlarda veya internet üzerinden katılım sağlayabilecekleri belirtildi. Daha fazla bilgi için www.emlakmuzayede.com.tr adresinin ziyaret edilmesi gerekiyor.

Hangi İllerde Arsalar Bulunuyor?

Arsa satışları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek. İşte arsaların yer aldığı iller:

Afyonkarahisar

Aksaray

Ankara

Balıkesir

Denizli

Elazığ

Gaziantep

İstanbul

Kastamonu

Kayseri

Kırklareli

Kırşehir

Kütahya

Mersin

Niğde

Samsun

Tekirdağ

Tokat

Uşak

Van

İstanbul'da Büyük Fırsat

Özellikle İstanbul'da arsaya yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat doğdu. Küçükçekmece ilçesindeki arsalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İhale detayları aşağıdaki gibidir:

İlan Sahibi: EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

İlan Numarası: ILN02163196

İhale Türü: Satış

İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 5 Şubat 2025, Saat 10:30

KDV'den Muaf İhale Avantajları

Arsa satışlarında KDV'den muafiyet, yatırımcılar için önemli bir avantaj sunuyor. Bu durum, emlak sektöründe büyük bir hareketlilik yaratması bekleniyor.