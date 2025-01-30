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Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Çevre Bakanlığı, 20 ilde toplam 63 arsa satışı yapacak. İhaleler 5 Şubat 2025'te açık artırma ile gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 18:39
Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Çevre Bakanlığı'ndan Dev Emlak Fırsatı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 20 ilde toplam 63 farklı arsa satışı ilanı gerçekleştirecek. Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen ihaleler, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Açık Artırma Tarihi ve İhale Bilgileri

İhaleler 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da, açık artırma usulü ile yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin %25 peşinat ödemesi gerekecek ve geri kalan tutar için 24 ay vade imkanı sunulacak. Ayrıca, peşin ödemelerde %20 indirim fırsatı da bulunuyor. İhaleye katılacakların, belirlenen salonlarda veya internet üzerinden katılım sağlayabilecekleri belirtildi. Daha fazla bilgi için www.emlakmuzayede.com.tr adresinin ziyaret edilmesi gerekiyor.

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Hangi İllerde Arsalar Bulunuyor?

Arsa satışları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek. İşte arsaların yer aldığı iller:

  • Afyonkarahisar
  • Aksaray
  • Ankara
  • Balıkesir
  • Denizli
  • Elazığ
  • Gaziantep
  • İstanbul
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kütahya
  • Mersin
  • Niğde
  • Samsun
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Uşak
  • Van

İstanbul'da Büyük Fırsat

Özellikle İstanbul'da arsaya yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat doğdu. Küçükçekmece ilçesindeki arsalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İhale detayları aşağıdaki gibidir:

  • İlan Sahibi: EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
  • İlan Numarası: ILN02163196
  • İhale Türü: Satış
  • İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 5 Şubat 2025, Saat 10:30

KDV'den Muaf İhale Avantajları

Arsa satışlarında KDV'den muafiyet, yatırımcılar için önemli bir avantaj sunuyor. Bu durum, emlak sektöründe büyük bir hareketlilik yaratması bekleniyor.

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