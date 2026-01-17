Çığ Erzincan-Sivas Karayolunu Kapattı: Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Çığ Erzincan-Sivas Karayolunu Kapattı

Sakaltutan Geçidi'nde güvenlik çalışmaları sonrası kontrollü ulaşım

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Erzincan-Sivas karayolu, Sakaltutan Geçidi tüneller mevkiinde akşam saatlerinde yola düşen çığ nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Çığın ardından yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yol üzerindeki kar kütlesi temizlendi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle boş tırların geçişine izin verilmediğini bildirdi.

Öte yandan kar yağışı ve tipi Erzincan-Erzurum karayolunda da etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçlar Akyazı mevkiinde bekletiliyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve yapılan uyarılara uymaları konusunda uyardı.

