Başkan Gonca Köksal Aras, Denizova'daki Yangında Hasar Gören Aileyi Ziyaret Etti

Müdahale sonrası saha ziyareti

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Denizova Mahallesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangın, bölgeye yaşayan itfaiye personelinin ve Büyükşehir Belediyesi’nin mahalleye teslim ettiği su tankeri ile yapılan müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Denizova Mahallesinde yaşanan konut yangınından sonra hasar gören evi ve aileyi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ziyaret etti. Başkan, mahalle sakinleriyle görüşerek yaşananları dinledi ve bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Köksal Aras ziyaret sırasında şu ifadeleri kullandı: "Menteşe’mizin her köşesinde hemşehrilerimizin hem sevincinde, hem de zor gününde yan yana olmaya devam ediyoruz. Bugün Denizova Mahallemizde yangın nedeniyle evi hasar gören ailemizi ziyaret ettik. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz; yaraları hep birlikte saracağız. Derinkuyu ve Yerkesik mahallelerimizde de vatandaşlarımızla buluştuk; talepleri yerinde dinleyip çözümlerimizi sahada birlikte kararlaştırdık. Masa başında değil, mahallelerimizin meydanında hep birlikte karar vererek Menteşe’mizi birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

DENİZOVA MAHALLESİNDE YAŞANAN KONUT YANGININDAN SONRA HASAR GÖREN EVİ VE AİLEYİ MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS ZİYARET ETTİ.