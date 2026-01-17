Başkan Gonca Köksal Aras, Denizova'daki Yangında Hasar Gören Aileyi Ziyaret Etti

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Denizova'daki yangında evi hasar gören aileyi ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:23
Başkan Gonca Köksal Aras, Denizova'daki Yangında Hasar Gören Aileyi Ziyaret Etti

Başkan Gonca Köksal Aras, Denizova'daki Yangında Hasar Gören Aileyi Ziyaret Etti

Müdahale sonrası saha ziyareti

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Denizova Mahallesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangın, bölgeye yaşayan itfaiye personelinin ve Büyükşehir Belediyesi’nin mahalleye teslim ettiği su tankeri ile yapılan müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Denizova Mahallesinde yaşanan konut yangınından sonra hasar gören evi ve aileyi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ziyaret etti. Başkan, mahalle sakinleriyle görüşerek yaşananları dinledi ve bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Köksal Aras ziyaret sırasında şu ifadeleri kullandı: "Menteşe’mizin her köşesinde hemşehrilerimizin hem sevincinde, hem de zor gününde yan yana olmaya devam ediyoruz. Bugün Denizova Mahallemizde yangın nedeniyle evi hasar gören ailemizi ziyaret ettik. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz; yaraları hep birlikte saracağız. Derinkuyu ve Yerkesik mahallelerimizde de vatandaşlarımızla buluştuk; talepleri yerinde dinleyip çözümlerimizi sahada birlikte kararlaştırdık. Masa başında değil, mahallelerimizin meydanında hep birlikte karar vererek Menteşe’mizi birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

DENİZOVA MAHALLESİNDE YAŞANAN KONUT YANGININDAN SONRA HASAR GÖREN EVİ VE AİLEYİ MENTEŞE BELEDİYE...

DENİZOVA MAHALLESİNDE YAŞANAN KONUT YANGININDAN SONRA HASAR GÖREN EVİ VE AİLEYİ MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS ZİYARET ETTİ.

DENİZOVA MAHALLESİNDE YAŞANAN KONUT YANGININDAN SONRA HASAR GÖREN EVİ VE AİLEYİ MENTEŞE BELEDİYE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdemli'de Halk Plajına Telef Olan Caretta Caretta Vurdu
2
Bodrum'da Fırtına Uyarısı: 50-75 km/saat Rüzgar Bekleniyor
3
Mahsum Altunkaya DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı seçildi
4
Atakum Sahilinde Pelikan Görüldü
5
Başkan Gonca Köksal Aras, Denizova'daki Yangında Hasar Gören Aileyi Ziyaret Etti
6
Genel Sekreter Akkuş, Iğdır İl Özel İdaresi Üretim Tesislerini İnceledi
7
Muhammed Fatih Lord, Karabük'e İlk Türkiye Şampiyonluğunu Getirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları