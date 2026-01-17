Atakum Sahilinde Pelikan Görüldü

Samsun'un Atakum sahilinde bir pelikanın martılar arasında görülmesi vatandaşların ilgisini çekti; soğuk havada nadir rastlanan görüntüler cep telefonlarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:13
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:15
Samsun'un Atakum sahilinde görülen bir pelikan, sabah saatlerinde bölge halkının dikkatini çekti. Martıların arasında sahilde yürüyen pelikanın varlığı, soğuk kış mevsiminde bölgede nadir rastlanan bir görüntü oluşturdu.

Sahilde bulunan vatandaşlar, pelikanı cep telefonlarıyla kaydederek anı ölümsüzleştirdi. Gözlemlere göre pelikan, martılarla birlikte sahil boyunca yürüdü ve zaman zaman denize yönelerek yüzdü veya su kenarında durdu.

Uzmanlar, pelikanların genellikle göçmen kuşlar arasında yer aldığını, mevsimsel şartlar ve beslenme olanaklarına bağlı olarak farklı bölgelerde görülebildiklerini hatırlatıyor. Soğuk havaya rağmen pelikanın Samsun sahilinde bulunması, bölge için nadir bir hadiseydi.

Bir süre sahilde kalan pelikan, daha sonra gözden kayboldu; olay, bölgede kısa süreli ancak ilgi çekici bir doğa gözlemi olarak kayıt altına alındı.

