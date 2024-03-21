Çıtır çıtır böreklerin sırrı meğer bundaymış! MasterChef aşçısı tüyoyu verdi

Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye programının ünlü şeflerinden biri olarak, su böreğinin lezzetini artıran püf noktalarını açıkladı. Su böreği, Türk mutfağının sevilen bir lezzetidir ve birçok kişi daha hafif olması nedeniyle tercih etmektedir. Ancak, evde su böreği yaparken bazı zorluklarla karşılaşabiliriz. Özellikle böreğin pişme aşamasında veya piştikten sonra dağılma sorunu sıkça yaşanır. Bu sorunu önlemek için ise böreğin püf noktalarını bilmek önemlidir. İşte diğer detaylar...





SOMER SİVRİOĞLU SU BÖREĞİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARINI PAYLAŞTI

Su böreğinin lezzetli olması için bazı basit ancak etkili ipuçları vardır. Bu ipuçlarını bilmek, su böreğinin tadının daha da artmasını sağlar. Somer Şef'in paylaştığı bu püf noktaları, evde su böreği yaparken başarıya ulaşmayı sağlar.

Somer Sivrioğlu, Türkiye'nin en ünlü ve becerikli şeflerinden biridir ve TV8 kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye programında usta şef olarak yer almaktadır. Televizyonda ve medyada sık sık paylaştığı önerilerle geniş kitlelere ulaşan Somer Şef, bayramda börek yapmak isteyen ev hanımlarına da ilham vermektedir. Akşam gazetesinde yayınlanan bir haberde, su böreğinin lezzetini artıran püf noktaları Somer Şef tarafından paylaşıldı. Bu püf noktaları, evde su böreği yapmak isteyenlere lezzetli bir deneyim sunmaktadır.





Somer Şef, su böreğinin lezzetini artıran püf noktalarını yüksekliği, içerisinin doldurulması, en üst ve en alt katmanı gibi detaylarla açıklıyor. Lezzetli su böreği yapmanın beş adımda nasıl mümkün olduğu da merak ediliyor. Akşam gazetesinde su böreği yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktalar detaylı bir şekilde anlatılıyor. İlk adımda malzemelerin hazırlanması gerektiğini belirtiliyor. Un, tuz, yumurta ve suyun yavaş yavaş eklenerek hamurun yoğrulması gerektiğini vurgulanıyor.

Hamurun en az 40 dakika yoğrulması ve 1,5 saat dinlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. İkinci adımda hamurun eşit parçalara bölünmesi ve inceltilerek yufka haline getirilmesi gerektiği anlatılıyor. Üçüncü adımda haşlama işlemi detaylıca anlatılıyor. Derin bir tencereye sıcak su, tuz ve limon suyunun eklenmesi ve suyun kaynatılması gerektiği belirtiliyor. Yufkaların suya eklenerek yumuşayana kadar haşlanması gerektiği ifade ediliyor. Haşlanan yufkaların süzülmesi ve suyunun iyice süzülmesi gerektiği belirtiliyor.

Su böreğinin iç harcı için maydanozun incecik kıyılması ve beyaz peynirin rendelenmesi veya ezilmesi gerektiği belirtiliyor. İsteyenlerin kıymalı iç harç da kullanabileceği ifade ediliyor. Sonrasında fırın tepsisinin tereyağı ile yağlanması gerektiği ve tepsiye kuru yufkanın serilmesi gerektiği belirtiliyor. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilerek hazırlanan peynirli iç harcın serpiştirilmesi gerektiği anlatılıyor.

Haşlanmış yufkaların da katmanlar halinde iç harçla birlikte dizilmesi gerektiği ifade ediliyor. Her katmanın üzerine mutlaka erimiş tereyağı sürülmesi gerektiği belirtiliyor. En üst kata da kuru yufkanın serilmesi ve tereyağı sürülmesi gerektiği vurgulanıyor. Su böreğinin önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerinin kızarana kadar pişirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Son olarak böreğin altının ve üstünün pişmesi için ters çevrilmesi gerektiği ve sıcak servis edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Su böreğinin püf noktaları, yufkaların ince açılması ve her kat arasına tereyağı sürülmesi gerektiği ve haşlarken parçalanmamasına özen gösterilmesi gerektiği şeklinde özetleniyor. Kullanılan tereyağının lezzetinin önemli olduğu vurgulanıyor ve unun mutlaka elenmiş olması gerektiği belirtiliyor. Hamurun çok iyi yoğrulması gerektiği ve su böreğinin pişirilirken ters çevrilerek her iki tarafının da pişirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca su böreği yaparken içerisine eklenen malzemelere dikkat edilmesi gerektiği, malzemelerin oda sıcaklığında olması gerektiği ve taze malzemelerin kullanılmasının lezzet açısından önemli olduğu uyarısı yapılıyor.

Somer Şef olarak tanınan Somer Sivrioğlu, lezzetli ve çıtır çıtır bir su böreği için önemli püf noktalarını paylaştı. Su böreğinin Türk mutfağında sevilen bir lezzet olduğunu belirterek, birçok kişinin hafif olması nedeniyle tercih ettiğini ifade etti. Ancak su böreği yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalarının her zaman tartışma konusu olduğunu vurguladı.