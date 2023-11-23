Çıtır Profiterol Tarifi: Evde Kolayca Yapabileceğiniz Fransız Tatlısı

Çıtır Profiterol Tarifi: Pastanelerdeki Lezzeti Evde Nasıl Yapabilirsiniz?

Çıtır profiterol, Fransız mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Küçük ve puf puf hamurların içine krema doldurup üzerine çikolata sosu dökerek hazırlanan bu tatlı, çay saatlerinin vazgeçilmezidir. Çıtır profiterol yapmak için özel bir hamur olan choux hamuru kullanılır. Bu hamurun üzerine ise craquelin adı verilen bir çıtır hamur daha eklenir. Böylece hem hamurların daha güzel kabarması sağlanır hem de çıtır bir lezzet elde edilir. Peki çıtır profiterol nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte size evde kolayca yapabileceğiniz çıtır profiterol tarifi ve püf noktaları…

Çıtır Profiterol Tarifi İçin Malzemeler

Çıtır profiterol yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

Craquelin (üzerinin çıtır hamuru) için :

: 33 gram margarin (2 yemek kaşığı)



40 gram şeker (1/4 su bardağı)



40 gram un (1/4 su bardağı)

Choux (profiterol hamuru) için :

: 65 gram un (1/2 su bardağından biraz eksik)



65 gram su (1/4 su bardağından biraz fazla)



65 gram süt (1/4 su bardağından biraz fazla)



60 gram margarin (4 yemek kaşığı)



3 adet yumurta



Bir fiske tuz

Krema için :

: 500 mililitre süt (2,5 su bardağı)



1,5 çay bardağı toz şeker



3 yemek kaşığı un



1 adet yumurta



1 paket vanilya



1 paket toz krem şanti

Çikolata sosu için :

: 220 gram bitter çikolata



200 gram krema (1 kutu)

Çıtır Profiterol Tarifi Nasıl Yapılır?

Çıtır profiterol yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle craquelin hamurunu hazırlayın. Çıtır hamur için margarin, şeker ve unu bir kasede iyice karıştırın. Elde ettiğiniz hamuru yağlı kağıt üzerine yayın ve merdane ile inceltin. Sonra hazırladığınız hamuru buzlukta 10 dakika bekletin. Kremayı hazırlamak için süt, şeker, un ve yumurtayı bir sos tenceresinde orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Kremayı ocaktan aldıktan sonra vanilya ve krem şantiyi ekleyip karıştırın. Üzerini streç film ile kaplayın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Daha sonra hazırladığınız kremayı bir sıkma torbasına doldurun ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Choux hamurunu hazırlamak için bir tencereye su, süt, margarin ve tuz koyup kaynatın. Kaynayan karışıma unu ekleyip hızlıca karıştırın. 2-3 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın ve 10-15 dakika soğumaya bırakın. Soğuyan hamura yumurtaları teker teker ekleyip her seferinde iyice yedirin. Hamurun kıvamı muhallebi gibi olmalıdır. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine choux hamurundan ceviz büyüklüğünde toplar sıkın. Aralıklı olarak dizin. Buzluktan çıkardığınız craquelin hamurunu 15 cm çapında bir kalıpla yuvarlaklar kesin ve choux hamurlarının üzerine yerleştirin. Daha önceden 180 dereceye ayarladığınız fırında 25-30 dakika kızarana kadar pişirin. Pişen hamurları fırında 10 dakika daha bekletin. Çikolata sosunu hazırlamak için bir sos tenceresinde kremayı ısıtın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve içine çikolatayı kırıp ekleyin. Çikolata eriyene kadar karıştırın. Soğuyan profiterol hamurlarının içine buzdolabında beklettiğiniz kremayı sıkın. Üzerlerine çikolata sosu dökün. İsteğe göre fındık, fıstık, ceviz veya meyve ile süsleyin. Çıtır profiterolleriniz servise hazır. Afiyet olsun…

Çıtır Profiterol Tarifinin Püf Noktaları

Çıtır profiterol yaparken aşağıdaki püf noktalarına dikkat ederseniz daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz: