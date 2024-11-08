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Çocuklar için Tiyatro Şöleni: 9-17 Kasım

Devlet Tiyatroları, ara tatilde küçük sanatseverleri 22 farklı oyunla buluşturacak.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 22:10
Çocuklar için Tiyatro Şöleni: 9-17 Kasım

Devlet Tiyatroları’ndan Ara Tatil Şenliği

Devlet Tiyatroları, 9-17 Kasım tarihleri arasında 22 farklı oyun ve toplamda 37 temsil ile çocukları buluşturacak. Tüm Türkiye'de 13 ilde sahnelenen bu eğlenceli etkinlik, minik izleyiciler için dolu dolu bir hafta sunuyor.

Oyunlar ve Tarihleri

Açıklamalara göre, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sergilenecek olan oyunlar, çocukların yaş grubuna uygun eğitici ve eğlenceli içeriklere sahip. İşte bazı oyunlar ve sahne tarihleri:

  • Ankara Devlet Tiyatrosu: 10 ve 17 Kasım'da "Sihirli Ayna" ve "Karga ile Ayı ya da Güneş Herkes İçin Parlar" saat 13.00’te, ayrıca "Güzel ve Çirkin" 17 Kasım saat 13.00’te.
  • İstanbul Devlet Tiyatrosu: "Çöp Canavarı" yarın saat 13.00’te, "Masal Yolu" 10 Kasım saat 14.00’te ve 13 Kasım’da saat 13.00’te sahnelenecek.
  • İzmir Devlet Tiyatrosu: "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" 10 ve 17 Kasım saat 14.00’te, "Kral Olmak İstemeyen Aslan" 17 Kasım’da saat 14.00’te sahne alacak.
  • Bursa Devlet Tiyatrosu: "Dünyanın Eski Zamanlarında" 10 Kasım saat 14.00’te sahnelecek.
  • Trabzon Devlet Tiyatrosu: "Çocuk Olmak Nasıldı" 10 ve 17 Kasım’da saat 13.00’te izleyiciyle buluşacak.
  • Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: "Büyülü Ağaç" 9 ve 10 Kasım’da, "Sayı Dedektifleri" 16-17 Kasım’da saat 13.00’te sahnelenecek.
  • Erzurum Devlet Tiyatrosu: "Sihirli Kutu" 10 Kasım saat 14.00’te, "Don Kişot" 13 ve 17 Kasım’da sahnede yer alacak.
  • Van Devlet Tiyatrosu: "Büyülü Prens" 12 ve 17 Kasım’da saat 11.00'de.
  • Kayseri Devlet Tiyatrosu: "Kırmızı Kanatlı Baykuş" 10, 12, 13 ve 17 Kasım tarihlerinde sahnelenecek.

Diğer Şehirlerdeki Oyunlar

Van Devlet Tiyatrosu, "Şifreli Köpek" oyunu ile Gaziantep'te; Antalya Devlet Tiyatrosu, "Masal Treni" ile Denizli'de; Kayseri Devlet Tiyatrosu ise "Sirk Ateşi" ile Burdur'da sahne alacak.

Bu benzersiz tiyatro şöleni, ara tatilde çocukların hem eğlenmesi hem de sanatsal bir deneyim yaşaması için harika bir fırsat sunuyor.

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