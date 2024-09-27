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Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizde mevcut hava koşullarını sunmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:05
Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizde mevcut hava koşullarını sunmaya devam ediyor. Son 50 yılın en sıcak yazını atlatan ülkemizde bu kış da çok çetin geçeceğe benziyor. Hal bu iken kışlıkları çıkarmak için acele etmeyen vatandaşın hemen harekete geçmesi gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre, ülkemiz önümüzdeki günlerde büyük bir iklimsel değişime maruz kalacak. Bu hafta mevsim normallerini üzerinde seyreden hava, hafta sonu da aynı şekilde bunaltacak. Ancak değerlendirmelerde olanlar Pazar’dan sonra olacak. Sıcak havanın yerine alacak olan ani düşüş ile birlikte sıcaklıklar birden 10 derece azalacak.  

Hafta sonu yaz sıcakları yaşanırken, Pazartesi günü beklenen yağışlar ve sıcaklık düşüşü, ülke genelinde aniden bir kış atmosferi oluşturacağa benziyor.  

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

28- 29 EYLÜL 2024 HAVA DURUMU 

Hafta sonu planı yapmadan önce her vatandaş hava raporlarını takip edip, duruma göre giyinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de olası afet ya da zorlu durumlara karşı uyarılarını sunuyor. Hafta sonu ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. birçok ilde 35 dereceye kadar yükselmeler görülecek iken sonbaharın gelmesiyle birlikte, eylül ayının son günlerinde Türkiye, yazdan kalma günlerin tadını çıkaracak. 

METEOROLOJİ YENİ HAFTA HAVA TAHMİNLERİ 

Pazar gününü sıcak bir şekilde atlatan vatandaşa Pazar gecesi itibari ile şoku yaşatacak bir hava dengesizliği ortaya çıkacak. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine toplarken, Pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava koşullarının değişeceği ifade ediliyor. Şen, özellikle Marmara Bölgesi’nin yağışlı havaya teslim olacağını vurgularken, bu durumun batı ve orta kesimlerde ani sıcaklık düşmesine maruz kalacağını belirtti.  İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Yalova gibi illerde sel ve su baskınlarına yol açabilecek yoğun yağışlar bekleniyor. 

Hava Sıcaklıkları Düşüyor 

Pazartesi itibari ile hava durum raporlarında sabah saatleri itibari ile sıcaklığın 8 9 derece düşeceği ifade ediliyor. Hafta sonu yaz koşulları yaşanırken, Pazartesi günü itibarıyla kara kış şartlarına adeta merhaba denilecek.  

 

 


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