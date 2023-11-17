Çok yoğun bir gün geçiriyorsanız, kahvaltı hazırlamaya vaktiniz yoksa, bayat ekmeklerinizle sadece 10 dakikada hazırlayacağız kahvaltı aperitifi sizlerle!

Çok yoğun bir gün geçiriyorsanız ya da geçireceksiniz, kahvaltı hazırlamak için pek bir vaktiniz yoksa; sadece 10 dakikada hazırlayacağız fırında yumurtalı ekmek tarifi sizlerle! Bayat ekmeklerinizi değerlendirecek lezzetli mi lezzetli bu tarif, sofralarınıza ayrı bir lezzet katacak...

Çok yoğun bir gün geçiriyorsanız, kahvaltı hazırlamaya vaktiniz yoksa, bayat ekmeklerinizle sadece 10 dakikada hazırlayacağız kahvaltı aperitifi sizlerle!
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Bu tarif ile yoğun geçen günlerinizde saatlerce kahvaltı hazırlama derdini geride bırakacaksınız. Sadece on dakikanız alacak bu tarif gününüzün kurtarıcısı olacak. Hem güzel bir kahvaltı yaparak güne enerji başlayacak hem de sadece 10 dakikada hazırlayacağınız kahvaltı ile hiçbir vakit kaybetmeyeceksiniz. Üstelik evde kalan bayat ekmeklerini değerlendirmenin en güzel yolu olan bu tarif ile fırından taptaze çıkmış yumurtalı ekmeklerin tadına varacaksınız. İşte lezzeti ile büyüleyecek sadece 10 dakikada hazırlayacağınız fırında yumurtalı ekmek tarifi...

FIRINDA YUMURTALI EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ

  • 5 - 6 adet yumurta 
  • Yarım çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ 
  • Yarım çay barda ölçüsünde süt
  • 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri 
  • Tuz 
  • Kırmızı toz biber 
  • İsteğe göre maydanoz ya da yeşil soğan

FIRINDA YUMURTALI EKMEK

FIRINDA YUMURTALI EKMEK TARİFİ YAPILIŞI 

  1. Derin bir kabin içersinde 5 - 6 adet yumurtayı iyice çırptıktan sonra içerisine yarım çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ, süt, bir kase rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve kırmızı toz biber ekleyerek iyice karıştırın. Daha sonra dilimlemiş olduğunuz ekmekleri bu karışıma bularak fırın tepsisine dizin. 
  2. Üzerine bir miktar daha kaşar peynirinizi ekleyerek 170 derecelik fırında üstleri tamamen kızarana kadar pişirin. 
  3. Dilerseniz maydonoz, biber ya da yeşil soğanla da renklendirebilirsiniz. Herkese afiyet olsun...
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