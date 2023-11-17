Çok yoğun bir gün geçiriyorsanız, kahvaltı hazırlamaya vaktiniz yoksa, bayat ekmeklerinizle sadece 10 dakikada hazırlayacağız kahvaltı aperitifi sizlerle!

Bu tarif ile yoğun geçen günlerinizde saatlerce kahvaltı hazırlama derdini geride bırakacaksınız. Sadece on dakikanız alacak bu tarif gününüzün kurtarıcısı olacak. Hem güzel bir kahvaltı yaparak güne enerji başlayacak hem de sadece 10 dakikada hazırlayacağınız kahvaltı ile hiçbir vakit kaybetmeyeceksiniz. Üstelik evde kalan bayat ekmeklerini değerlendirmenin en güzel yolu olan bu tarif ile fırından taptaze çıkmış yumurtalı ekmeklerin tadına varacaksınız. İşte lezzeti ile büyüleyecek sadece 10 dakikada hazırlayacağınız fırında yumurtalı ekmek tarifi...

FIRINDA YUMURTALI EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ

5 - 6 adet yumurta

Yarım çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ

Yarım çay barda ölçüsünde süt

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Kırmızı toz biber

İsteğe göre maydanoz ya da yeşil soğan







FIRINDA YUMURTALI EKMEK TARİFİ YAPILIŞI