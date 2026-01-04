Çorlu'da Araçların Önüne Atlayan Genç Kız Polis Tarafından Uzaklaştırıldı

Salih Omurtak Caddesi yakınında yaşanan olay, trafikte kısa süreli paniğe neden oldu

Tekirdağ Çorlu ilçesinde, Salih Omurtak Caddesi ile Atatürk Meydanı civarında yaya halindeki A.K. adlı genç kızın araçların önüne atlayarak trafiği engellemesi, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Sürücülerin ve çevredekilerin rahatsızlığını bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kıza uygun bir dille uyarılarda bulundu. Ancak A.K.'nin uyarılara aldırış etmediği ve yanına yaklaşan polisten kaçarak tekrar araçların önünde durduğu belirtildi.

Polisin müdahalesi sonrası başlayan kısa süreli kovalamaca sonucu A.K. yakalandı. Genç kız, polis ekiplerinin güvenlik önlemleriyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.

