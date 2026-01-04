DOLAR
Çorlu'da Araçların Önüne Atlayan Genç Kız Polis Tarafından Uzaklaştırıldı

Tekirdağ Çorlu'da Salih Omurtak Caddesi civarında araçların önüne atlayan A.K., polisin müdahalesiyle kısa kovalamacanın ardından yakalanıp bölgeden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:12
Salih Omurtak Caddesi yakınında yaşanan olay, trafikte kısa süreli paniğe neden oldu

Tekirdağ Çorlu ilçesinde, Salih Omurtak Caddesi ile Atatürk Meydanı civarında yaya halindeki A.K. adlı genç kızın araçların önüne atlayarak trafiği engellemesi, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Sürücülerin ve çevredekilerin rahatsızlığını bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kıza uygun bir dille uyarılarda bulundu. Ancak A.K.'nin uyarılara aldırış etmediği ve yanına yaklaşan polisten kaçarak tekrar araçların önünde durduğu belirtildi.

Polisin müdahalesi sonrası başlayan kısa süreli kovalamaca sonucu A.K. yakalandı. Genç kız, polis ekiplerinin güvenlik önlemleriyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.

ARAÇLARIN ÖNÜNE ATLAYAN GENÇ KIZ KENDİSİNİ DURDURMAK İSTEYEN POLİSİ PEŞİNE TAKTI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

