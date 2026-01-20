Çorum Belediyesi Personel Alımı: Noter Kurası Tamamlandı

Çorum Belediyesi iştiraklerinde 192 pozisyon için noter huzurunda yapılan kura ile 9 bin 317 aday mülakata hak kazandı; sonuçlar ÇOKİŞ web sayfasında yayımlandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:31
Çorum Belediyesi Personel Alımı: Noter Kurası Tamamlandı

Çorum Belediyesi personel alımı noter kurası tamamlandı

Kura çekimi elektronik sistemle, noter huzurunda canlı yayınlandı

Çorum Belediyesi iştirak şirketleri bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılan personel alımı süreci, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle tamamlandı.

Beltaş AŞ, Beltur AŞ ve Personel Limited Şirketi için toplam 192 pozisyon adına açılan başvurulara ilişkin değerlendirme sürecinde, toplam 11 bin 258 başvuru alındı. Yoğun talep gören 10 branş için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi, Çorum Belediyesi Konferans Salonunda, noter huzurunda elektronik sistemle ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirildi. Yapılan çekiliş sonunda 9 bin 317 aday mülakata girmeye hak kazandı.

Kura sonuçlarının tam listesi, Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ)in web sayfasında yayımlandı.

ÇORUM BELEDİYESİ İŞTİRAK ŞİRKETLERİ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE PERSONEL ALIMI İÇİN KURA...

ÇORUM BELEDİYESİ İŞTİRAK ŞİRKETLERİ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE PERSONEL ALIMI İÇİN KURA ÇEKİMİ YAPARAK SÜRECİ TAMAMLADI.

ÇORUM BELEDİYESİ İŞTİRAK ŞİRKETLERİ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE PERSONEL ALIMI İÇİN KURA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum-Kaş Denizleri İçin 21-22 Ocak 2026 Fırtına Uyarısı
2
Ankara'da 'Zulme Baş Eğmeyenlerin Destanı' ile Türk Dünyasının Ortak Acıları Anıldı
3
Bingöl-Erzurum Karayolu Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı — Kilometrelerce Kuyruk
4
Fatma Şahin'den OSB'lere Davet: Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi Örnek Proje
5
Şırnak Belediyesi 24 yeni evliye 60 bin lira nakdi destek sağladı
6
Şırnak Belediyesi'nden 24 Çifte 60 Bin Liralık Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları