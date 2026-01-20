Çorum Belediyesi personel alımı noter kurası tamamlandı

Kura çekimi elektronik sistemle, noter huzurunda canlı yayınlandı

Çorum Belediyesi iştirak şirketleri bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılan personel alımı süreci, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle tamamlandı.

Beltaş AŞ, Beltur AŞ ve Personel Limited Şirketi için toplam 192 pozisyon adına açılan başvurulara ilişkin değerlendirme sürecinde, toplam 11 bin 258 başvuru alındı. Yoğun talep gören 10 branş için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi, Çorum Belediyesi Konferans Salonunda, noter huzurunda elektronik sistemle ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirildi. Yapılan çekiliş sonunda 9 bin 317 aday mülakata girmeye hak kazandı.

Kura sonuçlarının tam listesi, Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ)in web sayfasında yayımlandı.

