Fatma Şahin'den OSB'lere Davet: Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi Örnek Proje

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’de ilk ve model niteliği taşıyan Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti. Şahin, diğer illerdeki OSB’leri hastaneyi yerinde incelemeye davet ederek projenin örnek bir çalışma olduğunu belirtti.

Hastanenin kapasitesi ve hizmetleri

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) bünyesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve GAOSB iş birliğiyle açılan hastane, iş sağlığı ve güvenliği açısından bölge için kritik önemde. 80 yatak kapasitesine sahip tesis; yoğun bakım üniteleri, poliklinikler, ameliyathaneler ve fizik tedavi salonlarıyla hizmet veriyor.

Yaklaşık 1 milyar TL yatırımla hayata geçirilen hastane, 300 bin OSB çalışanının yanı sıra Beykent, Fıstıklık ve Kuzeyşehir gibi çevre yerleşim yerlerine de hizmet sunuyor. Yaklaşık iki ay önce hizmete açılan hastane, OSB çalışanları ve çevre mahallelerden 40 bine yakın başvuru aldı.

Hastane, başta travma vakaları olmak üzere; kimyasal, biyolojik ve nükleer kazalarda ilk müdahalenin yapılabildiği donanımıyla stratejik bir role sahip.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Fatma Şahin ziyaretinde, iş sağlığı ve iş güvenliğinde daha güvenli bir organize olunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir Gaziantep Modeli çalışıyor. Bir kaza olduğunda çok kısa sürede en yakın hastaneye ulaştırmanız gerekiyor. Erişilebilirlik, ulaşılabilirlik, zaman yönetimi istenmeyen bir iş kazası olduğunda önem arz ediyor. O zaman yarışında bu sisteme uygun bir hastaneye ne kadar ihtiyacı olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığı’na gittiğimizde önemli bir çalışma olduğunu belirterek ‘Bunu hemen alalım ihtisaslaşmış doktorları buraya hızlı bir şekilde verelim’ dedi. Abdülhamit Gül bakanımızın ve vekillerimizin büyük bir gayreti oldu bu konuda da büyük destek aldık. 2 aydır olumlu dönüşleri sürekli alıyoruz. Bölgedeki hastaların buraya ulaşması sağlandı. İhtiyacı burası karşılıyor. Türkiye’nin en büyük 5’inci OSB’si burada. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. İşçi sağlığını, iş güvenliğini sağlamakta da bizim en önemli görevlerimizden biri. Burası açıldıktan sonra kalben çok rahatladım. Yapılan işin önemini gördük. Bu hastane bütün Türkiye’ye örnek olsun. Türkiye’de ki bütün OSB’ler buraya gelerek inceleyebilirler bir örnek çalışma burası. Gaziantep örnek, lider, önder şehir"

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin ise çalışmanın eksikliği giderdiğini belirterek, "Üç yüz bin çalışanı olan bu organize sanayide başta travma hastaları olmak üzere her türlü kimyasal, biyolojik, nükleer gibi kazalarda ilk müdahale alanı olarak burası yakın bir konumda olmasından dolayı özel bir önem taşıyor. Kısa süre içerisinde hastane binası yapıldı ve içinin donanımı tamamlandı. Yoğun bakımları, poliklinikleri, ameliyathanesi, fizik tedavi salonlarıyla her şeyiyle şu anda hastanemiz faaliyete başladı. Açılalı yaklaşık iki buçuk ay oldu. Çevre bölgelerden gelen hastalarımızda da memnuniyet oldukça yüksek" dedi.

GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ise amaçlarının OSB’de çalışanların iş sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, "Kaza geçiren işçilerimizi şehre götürmek en azından 45 dakika veya 1 saati buluyordu. İnsan sağlığına, insana değer verdiğimiz için Başkan Fatma Şahin’e bu fikri ilk belirttiğimizde bize bir örnek teşkil etsin diye destek oldu, projeye katkıda bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın da çok büyük desteği oldu. Büyükşehir Belediyesi ve OSB ile birlikte ortaklığında olarak 80 yataklı bir hastane açılışı yaptık. Amacımız burada çalışan insanların iş sağlığı. İnsana verdiğimiz değeri göstermek için kısa süre içerisinde acil vakalarda bu hastanemize gelip ilk müdahalelerini yapıp ondan sonra gerekli tedavileri sürüyor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi, hem OSB içi hem de çevre yerleşimlere sunduğu hızlı müdahale kapasitesiyle diğer organize sanayi bölgeleri için örnek teşkil ediyor.

