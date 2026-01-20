Karabük'te 144 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı — 32 İş Makinesiyle Karla Mücadele

Karabük'te İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla Merkez, Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice'de toplam 144 köy yolu ulaşıma açıldı; 32 iş makinesi görev yaptı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:38
Karabük'te 144 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük genelinde yürütülen yoğun karla mücadele çalışmaları sonucunda 144 köy yolu tamamen ulaşıma açıldı ve kapalı köy yolu kalmadı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması

Merkez, Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice ilçelerinde toplam 144 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun ve özverili çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Karla mücadele kapsamında sahada 32 iş makinesi görev aldı.

Hazırlık ve önlemler

Açıklamada, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerin sahada hazır bekletildiği ve muhtemel yeni yağışlara karşı gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

