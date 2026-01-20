Eyyübiye'de Yetim ve Engelli Ailelere Destek: Mehmet Kuş Sözünü Tuttu

Mehmet Kuş’un söz verdiği destekler Eyyübiye’de yetim ve engelli ailelerine ulaştı; gıda, giyim, ev eşyası ve eğitim desteği sağlandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:19
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:19
Söz Verilen Yardımlar Adreslere Ulaşıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından ziyaret edilen yetim ve engelli ailelerine verilen destekler, söz edildiği gibi adreslerine ulaştırıldı. Yapılan yardımlar anneler ve çocuklar arasında sevinçle karşılandı.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü kayıtlı, sosyal belediyecilik kapsamında takip edilen yetim, hasta, engelli aileler ile yaşlı ve kimsesizler periyodik olarak ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Başkan Mehmet Kuş, desteklenmesi gereken aileleri sık sık bizzat ziyaret ederek ihtiyaçları tespit etti; misafir olduğu ailelere verilen sözler tek tek yerine getirildi.

Çalışma kapsamında gıdadan giyime, ev eşyasından öğrenci çocukların tablet ve telefon ihtiyaçlarına kadar tüm talepler karşılandı. Kendilerine verilen sözlerin kısa sürede yerine getirilmesinden büyük sevinç duyan çocuklar, Başkan Kuş ve emeği geçenlere teşekkür ederken; anneler ise duygulu anlar yaşayıp sağlanan imkânlar için minnettarlıklarını dile getirdi.

Mehmet Kuş konuyla ilgili olarak, "Ailelerimiz bize devletimizin, milletimizin emanetidir. Onları koruyup kollamaya, imkânlarımızı zorlayarak da olsa ihtiyaçlarını giderip, taleplerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda bizlere ulaşamayan ailelerimize muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve AK Parti mahalle temsilcilerimiz sayesinde ulaşabiliyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

