Umut Yılmaz İstanbul'da Şehitkamil İçin Kritik Temaslar

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İstanbul'da Vali Davut Gül ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile proje ve iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:51
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İstanbul ziyaretleri kapsamında ilçe için proje ve iş birliklerini görüşmek üzere önemli temaslarda bulundu. Ziyaretler, Şehitkamil’in kalkınmasına katkı sağlayacak fikir alışverişlerine sahne oldu.

Vali Davut Gül ile değerlendirmeler

Yılmaz, Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı açılış programının ardından, daha önce Gaziantep’te görev yapmış olan İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Gaziantep ve Şehitkamil’e dair değerlendirmeler yapıldı ve yerel yönetimlerin şehirlerin kalkınmasındaki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Başkan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde planlanan projeler hakkında Vali Gül’e kapsamlı bilgiler verdi.

Göksu ziyaretinde uygulama ve deneyim paylaşımı

Program kapsamında Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile de bir araya gelen Yılmaz, yerel yönetimler arası dayanışma ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaptı. İki başkan, Şehitkamil’de yürütülen projeler ile Esenler Belediyesi tarafından tamamlanan örnek çalışmaları ele aldı.

Görüşmelerde belediyecilik anlayışı, sosyal belediyecilik uygulamaları, kentsel dönüşüm, altyapı ve üstyapı çalışmaları gibi konularda detaylı fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projeler geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması üzerinde duruldu.

Her platformda temaslarımızı sürdürüyoruz

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Yılmaz, farklı şehirlerde hayata geçirilen başarılı projeleri yerinde görmenin ve deneyim paylaşımının Şehitkamil için önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Yılmaz, "Şehitkamil’i daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline getirmek adına her platformda temaslarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimler arasındaki iş birliği ve tecrübe paylaşımı, hizmet kalitemizi artıracaktır" dedi.

