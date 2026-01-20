Bodrum-Kaş Denizleri İçin 21-22 Ocak 2026 Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla’nın Bodrum ile Antalya’nın Kaş ilçeleri arasında kalan denizlerde fırtına beklendiği bildirildi.

Beklenen Şiddet ve Zamanlama

Yapılan son değerlendirmelere göre, 21.01.2026 (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Bodrum - Kaş arasında güney ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 22.01.2026 (Perşembe) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Uyarı ve Tavsiyeler

Yetkililer, başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİNDEN YAPILAN UYARIDA, MUĞLA’NIN BODRUM VE ANTALYA’NIN KAŞ İLÇELERİ ARASINDA KALAN DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR.