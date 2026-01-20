Bodrum-Kaş Denizleri İçin 21-22 Ocak 2026 Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge'den Bodrum-Kaş denizleri için 21-22 Ocak 2026 tarihlerinde güney/güneydoğudan 7-9 kuvvetinde (75-90 km/saat) fırtına uyarısı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:21
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:21
Bodrum-Kaş Denizleri İçin 21-22 Ocak 2026 Fırtına Uyarısı

Bodrum-Kaş Denizleri İçin 21-22 Ocak 2026 Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla’nın Bodrum ile Antalya’nın Kaş ilçeleri arasında kalan denizlerde fırtına beklendiği bildirildi.

Beklenen Şiddet ve Zamanlama

Yapılan son değerlendirmelere göre, 21.01.2026 (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Bodrum - Kaş arasında güney ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 22.01.2026 (Perşembe) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Uyarı ve Tavsiyeler

Yetkililer, başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİNDEN YAPILAN UYARIDA...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİNDEN YAPILAN UYARIDA, MUĞLA’NIN BODRUM VE ANTALYA’NIN KAŞ İLÇELERİ ARASINDA KALAN DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum-Kaş Denizleri İçin 21-22 Ocak 2026 Fırtına Uyarısı
2
Ankara'da 'Zulme Baş Eğmeyenlerin Destanı' ile Türk Dünyasının Ortak Acıları Anıldı
3
Bingöl-Erzurum Karayolu Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı — Kilometrelerce Kuyruk
4
Fatma Şahin'den OSB'lere Davet: Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi Örnek Proje
5
Şırnak Belediyesi 24 yeni evliye 60 bin lira nakdi destek sağladı
6
Şırnak Belediyesi'nden 24 Çifte 60 Bin Liralık Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları