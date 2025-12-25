DOLAR
Çorum'da 'Hitit’ten Yeşeren Umutlar' Projesi 17 bin 500 Kişiye Ulaştı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Hitit’ten Yeşeren Umutlar' projesiyle yıl boyunca düzenlenen faaliyetlerde öğrenciler, aileleri ve çevreleri dahil toplam 17 bin 500 kişiye ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:43
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin toplumsal hayata katılımını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında yıl boyunca düzenlenen faaliyetlerle toplam 17 bin 500 kişiye doğrudan temas edildi.

Proje ve Kapanış Programı

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (COGEP) kapsamındaki 'Hitit’ten Yeşeren Umutlar' projesiyle öğrenciler, aileleri ve sosyal çevreleri de dahil olmak üzere toplamda 17 bin 500 kişiye doğrudan temas edildi. Projenin kapanış programı Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve projenin somut çıktıları kamuoyuyla paylaşıldı.

Programda gerçekleştirilen proje sunumunun ardından, projeye katılan gençler tiyatro oyunu sahneledi. Çocukların minik saz konseri davetlilerden büyük alkış aldı. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Vali Ali Çalgan'ın değerlendirmesi

"Toplum destekli polislik projesi kapsamında ilimizde çok güzel örnek bir çalışma hayata geçirilmiş durumda. Yaklaşık 17 bin 500 kişiye bir şekilde ulaşılmış, dokunulmuş durumda. Bu proje kapsamında gençlerimize, çocuklarımıza polisle, emniyetle ilişkilerinde, onlara bakışlarında yeni bir ufuk açmasının yanı sıra onların da hayatına dokunan çeşitli etkinlikler düzenlenmiş ve bunlarla bu etkinliklerle her birinin hayatında yeni bir pencere açılmış durumda"

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ın açıklaması

"Polisiye hizmetlerinin, genel güvenlik hizmetlerinin ve suçla mücadelenin sadece polis hizmetleri eksenli değil, çok yönlü ve bütüncül bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bunu sağlamanın temel yöntemlerinden birisi de toplum destekli polislik hizmetlerinin yaşama geçirilmesidir. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü olarak asayiş ve güvenlik eksenindeki suç sorması polisiye faaliyetlerin yanı sıra ilimizde her kesimden çocuk ve gençlerimizin, toplumsal hayata olumlu yönde katılımını sağlamak, maddi imkansızlıklarından dolayı yapamadıkları sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerini içerisine çekerek tehlikelerden uzak tutmak adına TDP Şube Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde uygulanmak üzere hazırlanan ve Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde yürütülmekte olan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında öğrencilerimiz, aileleri ve eşsel çevreleri dahil olmak üzere 17 bin 500 kişiye ulaşılmıştır"

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

