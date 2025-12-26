Samsun'da Özel Gereksinimli Çocuklara Duygu Dolu Farkındalık Etkinliği

Liv Hospital Samsun iş birliğiyle AVM'de gerçekleştirildi

Samsun'da, özel gereksinimli çocuklara yönelik gerçekleştirilen farkındalık etkinliği duygu dolu anlara sahne oldu. Liv Hospital Samsun iş birliğiyle düzenlenen organizasyon bir AVM ortamında yapıldı ve katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinliğe katılan Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu özel gereksinimli öğrencileri, öğretmenleri ve Gülizar-Hasan Spor Lisesi öğrencileri eşliğinde gün boyunca hem eğlendi hem de toplumun bir parçası olmanın mutluluğunu paylaştı. Çocuklar etkinlik öncesinde kuaförde gösteriye hazırlandı, program boyunca çeşitli etkinliklerle moral buldu.

Organizasyonun en anlamlı kazancı ise çocukların yüzlerindeki tebessüm oldu. Katılımcılar, sosyal hayat içinde kendilerini değerli hissetmenin önemini bir kez daha yaşadı.

Dilek Balcıoğlu, Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu öğretmeni, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Öğrencilerimizin sosyal hayata katılımını destekleyen, onların kendilerini değerli hissetmesini sağlayan bu anlamlı organizasyon bizim için çok kıymetliydi. Çocuklarımız bugün sadece eğlenmedi, aynı zamanda toplumun onları ne kadar sahiplendiğini hissetti. Bu özel günü mümkün kılan Liv Hospital Samsun ailesine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Etkinlik, toplumda farkındalık yaratma ve özel gereksinimli bireylerin toplumla bütünleşmesine katkı sağlama hedefiyle önemli bir adım olarak değerlendirildi.

