DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,55 0,68%
ALTIN
6.229,2 -0,96%
BITCOIN
3.811.331,63 -1,06%

Samsun'da Özel Gereksinimli Çocuklara Duygu Dolu Farkındalık Etkinliği

Samsun'da Liv Hospital Samsun iş birliğiyle AVM'de düzenlenen etkinlikte Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu özel gereksinimli öğrencileri Gülizar-Hasan Spor Lisesi ile eğlendi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:37
Samsun'da Özel Gereksinimli Çocuklara Duygu Dolu Farkındalık Etkinliği

Samsun'da Özel Gereksinimli Çocuklara Duygu Dolu Farkındalık Etkinliği

Liv Hospital Samsun iş birliğiyle AVM'de gerçekleştirildi

Samsun'da, özel gereksinimli çocuklara yönelik gerçekleştirilen farkındalık etkinliği duygu dolu anlara sahne oldu. Liv Hospital Samsun iş birliğiyle düzenlenen organizasyon bir AVM ortamında yapıldı ve katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinliğe katılan Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu özel gereksinimli öğrencileri, öğretmenleri ve Gülizar-Hasan Spor Lisesi öğrencileri eşliğinde gün boyunca hem eğlendi hem de toplumun bir parçası olmanın mutluluğunu paylaştı. Çocuklar etkinlik öncesinde kuaförde gösteriye hazırlandı, program boyunca çeşitli etkinliklerle moral buldu.

Organizasyonun en anlamlı kazancı ise çocukların yüzlerindeki tebessüm oldu. Katılımcılar, sosyal hayat içinde kendilerini değerli hissetmenin önemini bir kez daha yaşadı.

Dilek Balcıoğlu, Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu öğretmeni, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Öğrencilerimizin sosyal hayata katılımını destekleyen, onların kendilerini değerli hissetmesini sağlayan bu anlamlı organizasyon bizim için çok kıymetliydi. Çocuklarımız bugün sadece eğlenmedi, aynı zamanda toplumun onları ne kadar sahiplendiğini hissetti. Bu özel günü mümkün kılan Liv Hospital Samsun ailesine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Etkinlik, toplumda farkındalık yaratma ve özel gereksinimli bireylerin toplumla bütünleşmesine katkı sağlama hedefiyle önemli bir adım olarak değerlendirildi.

LİV HOSPİTAL SAMSUN İŞ BİRLİĞİYLE BİR AVM’DE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ...

LİV HOSPİTAL SAMSUN İŞ BİRLİĞİYLE BİR AVM’DE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

LİV HOSPİTAL SAMSUN İŞ BİRLİĞİYLE BİR AVM’DE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Tunahan İçin Seferberlik: Engelli Gence Yardım Yağdı
2
Karapınar’da ÇEDES Etkinliği: Öğrenciler Sultan Selim Camii’nde Sabah Namazında Buluştu
3
OEDAŞ ve ESO'dan 'Yeşil Yakalı' Mühendisler İçin Eğitim İş Birliği — 120 Öğrenciye Sertifika
4
Gölbaşı'nda Yılsonu Değerlendirme Toplantısı — Kaymakam Kadir Algın Başkanlığında
5
Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 Metrelik Kaçak Misina Ağı Ele Geçirildi
6
Ataşehir'de Karla Mücadele Hazırlığı: 74 Araç, 2 Bin Ton Tuz
7
Battalgazi Belediyesi karla mücadelede 24 saat teyakkuzda

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı