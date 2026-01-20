Darende Belediyesi 7/24 Karla Mücadeleyle Kırsal Mahallelere Ulaşıyor

Darende Belediyesi, yoğun kar ve tipiye karşı ekiplerini 7-24 sahada tutarak ana arterlerden kırsal mahallelere kadar kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 00:13
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 00:13
Yoğun Kar ve Tipiye Karşı Aralıksız Çalışma

Darende Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerde hayatın aksamaması için belediye ekipleri 7-24 sahada görev yapıyor.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yaptığı açıklamada ilçenin genelinde ve kırsal mahallelerde ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Bozkurt, ana arterlerden mahalle yollarına kadar tüm güzergâhlarda kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarının titizlikle devam ettiğini ifade etti.

Ulaşımda aksama yaşanmaması ve acil durumlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ekiplerin gece gündüz demeden görev başında olduğunu kaydeden Bozkurt, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamaması, güvenli ve huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri bizim önceliğimizdir. Zorlu hava şartlarına rağmen fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Bozkurt, vatandaşlara da çağrıda bulunarak olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

