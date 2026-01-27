Darende Belediyesi'nden Karla Mücadelede Yoğun Mesai

Darende Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yoğun kar ve tipiye karşı 7/24 kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:32
Sahada 7/24 çalışma ve önlemler

Darende Belediyesi, ilçenin özellikle kırsal mahallelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sahada görev yapan belediye ekipleri, Akbaba, Karabayır ve Yeniköy başta olmak üzere birçok noktada çalışmalarına devam ediyor. İlçede ana arterlerden mahalle yollarına kadar kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ekiplerin 7/24 esasına göre görev yaptığına değinerek, olumsuz hava şartlarına rağmen ulaşımın aksamaması için çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.

Başkan Bozkurt, Darende Belediyesi’nin her şartta vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

