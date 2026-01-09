Denizlili Umreciler Mekke'de: Cin Mescidi ve Cennetü’l Muallâ Ziyaretleri

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklarda manevi program sürüyor

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklara giden 43 kişilik umre kafilesi, Mekke'deki iç ziyaretlerle manevi duyguları derinden yaşadı.

Umreciler, Zülhuleyfe'den ihrama girerek Mekke'ye geçti ve planlanan program çerçevesinde Cin Mescidi ile Cennetü’l Muallâ ziyaretlerinde duygusal anlar yaşadı. Kafile, toplamda 24 gün boyunca kutsal topraklarda bulunacak.

Grup rehberi Ramazan Çelik, Mekke programları hakkında bilgi vererek, bugüne kadar Zülhuleyfe, Hudeybiye, Tenim ve Arafat umrelerinin yerine getirildiğini aktardı. Çelik ayrıca Hira Nur Dağı, Cin Mescidi ve Cennetü’l Muallâ ziyaretlerinin de tamamlandığını belirtti.

Çelik, ziyaretler ve planlanan ibadetlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Denizlili umre grubumuzla birlikte Mekke’deki iç ziyaretlerimizi planlanan şekilde sürdürüyoruz. Hira Nur Dağı ve Cennetü’l Muallâ ziyaretlerini gerçekleştirdik. Programımız kapsamında Arafat, Cirane ve Tenim umreleriyle ibadetlerimizi tamamlayacağız. 16 Ocak’ta da kutsal topraklardan Denizli’ye dönüş yapacağız".

İl Müftülüğü organizasyonuyla ibadetlerini sorunsuz yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çelik, umrecilerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonu sayesinde umrecilerin ibadetlerini rahat, huzurlu ve eksiksiz şekilde yerine getirdiklerini vurguladı.

Konaklama koşullarına da değinen Çelik, otelin Kâbe'ye yakın konumda olduğunu ve servis hizmeti sayesinde umrecilerin günün her saatinde Kâbe'ye rahatlıkla gidip gelebildiğini belirtti.

DENİZLİ İL MÜFTÜLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA KUTSAL TOPRAKLARA GİDEN 43 KİŞİLİK UMRE KAFİLESİ, MEKKE’DEKİ PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDEKİ CİN MESCİDİ VE CENNETÜ’L MUALLÂ ZİYARETLERİNDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI.