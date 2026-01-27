Jandarma, Doğanay’ın 10’uncu yaş gününü kutladı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personelinden anlamlı ziyaret

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, özel gereksinimli Doğanay Karakurt’un 10’uncu yaş gününü unutulmaz bir sürprizle kutladı.

Ziyaret sırasında Doğanay’a, jandarma aracı eşliğinde çeşitli hediyeler ve bir okuma kitapçığı takdim edildi. Doğanay’ın yüzündeki mutluluk, hem ailesini hem de jandarma personelini duygulandırdı.

Vatan sevgisiyle büyüyen Doğanay’ın yaşadığı sevinç, jandarma personeli için en büyük mutluluk kaynağı oldu. Etkinlik, sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Doğanay’a sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu nice yıllar diledi.

HAKKARİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI PERSONELİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ DOĞANAY KARAKURT’UN 10’UNCU YAŞ GÜNÜNÜ UNUTULMAZ BİR SÜRPRİZLE KUTLADI