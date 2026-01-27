Jandarma, Doğanay’ın 10’uncu Yaş Gününü Kutladı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, özel gereksinimli Doğanay Karakurt’un 10’uncu yaş gününü jandarma aracıyla yapılan sürpriz ziyarette hediyeler ve okuma kitapçığıyla kutladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 19:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 19:55
Jandarma, Doğanay’ın 10’uncu Yaş Gününü Kutladı

Jandarma, Doğanay’ın 10’uncu yaş gününü kutladı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personelinden anlamlı ziyaret

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, özel gereksinimli Doğanay Karakurt’un 10’uncu yaş gününü unutulmaz bir sürprizle kutladı.

Ziyaret sırasında Doğanay’a, jandarma aracı eşliğinde çeşitli hediyeler ve bir okuma kitapçığı takdim edildi. Doğanay’ın yüzündeki mutluluk, hem ailesini hem de jandarma personelini duygulandırdı.

Vatan sevgisiyle büyüyen Doğanay’ın yaşadığı sevinç, jandarma personeli için en büyük mutluluk kaynağı oldu. Etkinlik, sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Doğanay’a sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu nice yıllar diledi.

HAKKARİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI PERSONELİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ DOĞANAY KARAKURT’UN 10’UNCU YAŞ...

HAKKARİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI PERSONELİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ DOĞANAY KARAKURT’UN 10’UNCU YAŞ GÜNÜNÜ UNUTULMAZ BİR SÜRPRİZLE KUTLADI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Devrilen Çam Ağacı Dereyi Tıkadı: Belediye Müdahale Etti
2
Jandarma, Doğanay’ın 10’uncu Yaş Gününü Kutladı
3
ADÜ Merkez Kampüs KYK Yolu 28 Ocak 2026'da Araç Trafiğine Kapatılıyor
4
Finike'de Hortum Anı: Römork Yerinden Oynadı, Seralar Yerle Bir Oldu
5
Aksu'da Seralarda Hasar Tespiti: Büyükşehir Hızla Müdahale Ediyor
6
Düzce OSB'lerinin Sorunları Gümüşova'da Değerlendirildi
7
Pazaryeri İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne İnşaat Mühendisi Füma Çelik Atandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları