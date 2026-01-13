Ümraniye Belediyesi'nden 5-12 Yaş Çocuklara Ücretsiz Yarıyıl Etkinlikleri

Ümraniye Belediyesi, 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde 5-12 yaş çocuklara film, tiyatro ve sürprizlerle dolu ücretsiz kültür-sanat etkinlikleri sunuyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:35
Ümraniye Belediyesi, 5-12 yaş arası çocuklar için hazırladığı kültür ve sanat dolu etkinlik programıyla yarıyıl tatiline renk katmaya hazırlanıyor.

Etkinlik Tarihleri ve İçeriği

Program 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Minik misafirler; film gösterimleri, tiyatro oyunları ve çeşitli sürprizlerle dolu eğlenceli bir programa katılma imkânı bulacak.

Etkinlik Mekânları

Etkinlikler; Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Başkanın Mesajı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yarıyıl tatilinin çocuklar için keyifli ve verimli geçmesi amacıyla hazırlanan programın önemine dikkat çekerek "Ara tatil döneminde çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kültürel açıdan gelişmesini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için her zaman en iyisini hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Etkinliğin yalnızca 5-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik olduğu belirtildi. Ümraniye Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmak için hazırladığı bu özel hediyeye tüm minik ilçe sakinlerini davet ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

