Ümraniye Belediyesi'nden 5-12 Yaş Çocuklara Ücretsiz Yarıyıl Etkinlikleri

Ümraniye Belediyesi, 5-12 yaş arası çocuklar için hazırladığı kültür ve sanat dolu etkinlik programıyla yarıyıl tatiline renk katmaya hazırlanıyor.

Etkinlik Tarihleri ve İçeriği

Program 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Minik misafirler; film gösterimleri, tiyatro oyunları ve çeşitli sürprizlerle dolu eğlenceli bir programa katılma imkânı bulacak.

Etkinlik Mekânları

Etkinlikler; Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Başkanın Mesajı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yarıyıl tatilinin çocuklar için keyifli ve verimli geçmesi amacıyla hazırlanan programın önemine dikkat çekerek "Ara tatil döneminde çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kültürel açıdan gelişmesini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için her zaman en iyisini hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Etkinliğin yalnızca 5-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik olduğu belirtildi. Ümraniye Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmak için hazırladığı bu özel hediyeye tüm minik ilçe sakinlerini davet ediyor.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ, 5-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLADIĞI KÜLTÜR VE SANAT DOLU ETKİNLİK PROGRAMIYLA YARIYIL TATİLİNE RENK KATMAYA HAZIRLANIYOR. 19-30 OCAK 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLERDE MİNİK MİSAFİRLER; FİLM GÖSTERİMLERİ, TİYATRO OYUNLARI VE ÇEŞİTLİ SÜRPRİZLERLE DOLU EĞLENCELİ BİR PROGRAMA KATILMA İMKÂNI BULACAK.