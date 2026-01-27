Silifke’de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü, tarım zarar gördü

Mersin'in Silifke ilçesinde yarım saat süren yoğun dolu, sokakları beyaza bürüdü; araçlarda hasar ve tarım arazilerinde zarar oluştu, hasar tespiti başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:23
Silifke’de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü, tarım zarar gördü

Silifke’de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü

Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan yoğun dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle sokaklar sele dönerken, kar yağışını andıran dolu çevreyi adeta beyaza bürüdü.

Olayın detayları

Yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız devam eden dolu yağışı kent merkezi ve çevresinde etkili oldu. Kurtuluş Mahallesi civarında hortum görüldüğü bildirildi.

Dolu nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları küçük çaplı su baskınlarına yol açtı. Dolu tanelerinin büyüklüğü dikkat çekerken, park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Tarım arazilerindeki zarar

Yağışın ardından tarım arazilerinde de zarar meydana geldi. Özellikle ekili ve dikili alanların doludan olumsuz etkilendiği, ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Vatandaşların yaşadıkları

Vatandaşlar ani bastıran dolu yağışı karşısında zor anlar yaşarken, sürücüler güvenli alanlara yönelmeye çalıştı. Olay yerinden gelen görüntülerde sokakların beyaza bürünmesi ve sele dönüşen yollar dikkat çekti.

Deniz Hataylı, "Bir anda bastırdı, her yer bembeyaz oldu. İnşallah bu yağış kötü sonuçlar meydana getirmez" dedi.

