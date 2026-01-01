Bilecik'te Kepçe Çocukların Kar Toplarıyla Durdu

Mahallede eğlenceli anlar

Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik’te de yoğun kar yağışı etkili olurken, karın en büyük keyifçileri çocuklar oldu.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait kepçeyi kullanan Operatör Ferdi Yılmaz, Hürriyet Mahallesi’ndeki yolları açmak için çalışırken sokakta oynayan çocuklarla karşılaştı.

Sokakta oynayan çocuklar, karları temizlemesin diye yoldan geçen araca kar toplarıyla cevap verince ortaya eğlenceli ve samimi görüntüler çıktı.

Olay, kar temizliği çalışmalarının mahalle yaşamıyla iç içe geçtiğini ve soğuk havanın bile neşeli anlara sahne olabildiğini gösterdi.

