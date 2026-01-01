DOLAR
Bilecik'te Kepçe Çocukların Kar Toplarıyla Durdu

Bilecik'te kar temizliği yapan kepçe, Hürriyet Mahallesi'nde sokakta oynayan çocukların kar toplarıyla durduruldu; Operatör Ferdi Yılmaz ile neşeli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:56
Mahallede eğlenceli anlar

Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik’te de yoğun kar yağışı etkili olurken, karın en büyük keyifçileri çocuklar oldu.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait kepçeyi kullanan Operatör Ferdi Yılmaz, Hürriyet Mahallesi’ndeki yolları açmak için çalışırken sokakta oynayan çocuklarla karşılaştı.

Sokakta oynayan çocuklar, karları temizlemesin diye yoldan geçen araca kar toplarıyla cevap verince ortaya eğlenceli ve samimi görüntüler çıktı.

Olay, kar temizliği çalışmalarının mahalle yaşamıyla iç içe geçtiğini ve soğuk havanın bile neşeli anlara sahne olabildiğini gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

