Antalya'da 24 Saatte Metrekareye 200 mm Yağış: Başkan Vekili Büşra Özdemir'den Açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, kentte iki gündür etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, sahada Büyükşehir ve ASAT ekiplerinin yoğun bir şekilde görev yaptığını bildirdi ve halkın bilgilendirilmesine öncelik verildiğini söyledi. Başkan Vekili Özdemir, şunları açıkladı: "Son 24 saatte metrekareye 200 mm yağış düştüğü tespit edildi".

Kriz masası ve saha çalışmaları

Yoğun yağışın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir yönetiminde bir kriz masası oluşturuldu ve gece boyunca gelişmeler yakından takip edildi. Sabah saatlerinde Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada, ekiplerin 7/24 teyakkuz halinde olduğu vurgulandı.

Özdemir'in değerlendirmesi

Başkan Vekili Özdemir, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı: "Üç gündür kentimizde ve ilçelerimizde şiddetli yağış etkisini göstermektedir. Son 24 saat de özellikle bazı ilçelerimiz ortalamanın üzerinde bir yağış gerçekleşirken, yaklaşık 200 mm yağış düştüğü tespit edilmiştir. Son aylarda Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT ekiplerimizle koordineli bir şekilde sürdürdüğümüz kanalizasyon hattı, yağmur suyu ve rögar temizliği gibi önleyici çalışmalarımızın afetin büyüklüğünü azalttığını görmekteyiz."

Tüm birimlerle koordineli müdahale

Özdemir, ilgili birimlerin olumsuz hava koşullarına karşı kesintisiz çalıştığını belirtti ve şu bilgileri paylaştı: "Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili birimlerimizle sahada toplamda bin 362 personelimiz, 331 araç, 139 motopomp ve 53 dalgıç pompa görevleri başındadır. Antalya genelinde 232 su baskını, 37 mahsur kalma olayı gerçekleşmiş olup, 85 vatandaşımız kurtarılmıştır. İtfaiye ekiplerimiz toplam 269 vakaya müdahale etmiştir. Kriz sürecinde AFAD, ASAT, Fen İşleri, Zabıta ve ilgili tüm birimlerimizle birlikte tam koordinasyon sağlanmıştır. Afet süresince 19 ilçemizde hasar tespit çalışmalarımız başlamış olmakla beraber, gelen her ihbara ekiplerimiz müdahale etmektedir" diye konuştu.

İncelemeler ve saha müdahalesi

Başkan Vekili Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve milletvekili Mustafa Erdem ile birlikte Aksu bölgesinde, şiddetli yağıştan etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu. Karaçallı Mahallesinde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin gereken desteği sağlayacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, evleri su altında kalan vatandaşları botlarla kurtardı; gün boyu motopomp ve dalgıç pompalarla evlerden su tahliyesi gerçekleştirildi. Ekipler, gelen ihbarlara anında müdahale ederek hasar tespit ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

