Datça'da beş yol kenarı çeşmesine 'Su içilemez' uyarısı

Datça-Marmaris karayolu üzerindeki Emecik Mahallesi'ndeki beş çeşmenin suyu içme suyu kriterlerine uymadığı için vatandaşlar uyarıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:39
Analizler, vatandaşları uyarı levhalarıyla bilgilendirdi

Muğla'nın Datça ilçesinde, yol kenarlarında bulunan beş çeşmeten akan suların içme suyu kriterlerini karşılamadığı tespit edildi. Yetkililer, bu çeşmelerden su içilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Çeşmeler, Datça-Marmaris karayolu üzerinde, Emecik Mahallesi ile Marmaris arasında yer alıyor. Yapılan su analizlerinin ardından söz konusu noktalarına uyarı levhaları asıldı.

Durumu yetkililere bildiren Datça Kumluk Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Hacı Dağ, çeşmelerden akan suyun insan sağlığını tehdit edebileceğini ifade etti. Analiz sonuçları, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirildi.

Levhaları asan ekipler, uygulamanın önleyici ve bilgilendirici nitelikte olduğunu belirtti. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, vatandaşların uyarılara uyması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, bu çeşmelerden su içilmemesi ve uyarı levhalarına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

