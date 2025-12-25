Samsun'da Regaip Kandili'ne Yoğun Katılım

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, Samsun'da vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil dolayısıyla düzenlenen programlar manevi bir atmosferde gerçekleşti.

Program, Samsun Büyük Camii'nde cemaatin duaları ve ibadetleriyle sürdü. Akşam namazının ardından camiye gelenler, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde geceyi geçirdi.

Vaaz ve Dualar

Programda, Regaip Kandili'nin önemi ve faziletine ilişkin vaaz, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından verildi. Kandile gelen cemaat, hem kendi adlarına hem de İslam alemi için dualarda bulundu.

Kandil Duası ve İkramlar

Yatsı namazı sonrasında yapılan kandil duasında İslam alemi ve tüm insanlık için barış, sağlık ve bereket temennilerinde bulunuldu. Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Vatandaşlar, camide Regaip Kandili'ni eda etmenin huzurunu yaşadıklarını belirterek, bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

