DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.779.980,27 -0,77%

Samsun'da Regaip Kandili'ne Yoğun Katılım

Regaip Kandili, Samsun Büyük Camii'nde yoğun katılımla idrak edildi; vaaz, Kur'an tilaveti, dualar ve ikramlarla manevi bir gece yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:09
Samsun'da Regaip Kandili'ne Yoğun Katılım

Samsun'da Regaip Kandili'ne Yoğun Katılım

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, Samsun'da vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil dolayısıyla düzenlenen programlar manevi bir atmosferde gerçekleşti.

Program, Samsun Büyük Camii'nde cemaatin duaları ve ibadetleriyle sürdü. Akşam namazının ardından camiye gelenler, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde geceyi geçirdi.

Vaaz ve Dualar

Programda, Regaip Kandili'nin önemi ve faziletine ilişkin vaaz, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından verildi. Kandile gelen cemaat, hem kendi adlarına hem de İslam alemi için dualarda bulundu.

Kandil Duası ve İkramlar

Yatsı namazı sonrasında yapılan kandil duasında İslam alemi ve tüm insanlık için barış, sağlık ve bereket temennilerinde bulunuldu. Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Vatandaşlar, camide Regaip Kandili'ni eda etmenin huzurunu yaşadıklarını belirterek, bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

KANDİL DOLAYISIYLA SAMSUN BÜYÜK CAMİİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA CEMAAT DUALAR EDEREK İBADETLERİNİ...

KANDİL DOLAYISIYLA SAMSUN BÜYÜK CAMİİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA CEMAAT DUALAR EDEREK İBADETLERİNİ YERİNE GETİRDİ.

KANDİL DOLAYISIYLA SAMSUN BÜYÜK CAMİİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA CEMAAT DUALAR EDEREK İBADETLERİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Regaip Kandili Coşkusu: Sultan II. Bayezid ve Topçular Camii'nde Dualar
2
Bolu'da Regaip Kandili: Yıldırım Bayezid Camii Dolup Taştı
3
Şanlıurfa'da Regaip Kandili Coşkusu: Balıklıgöl'de Binlerce Kişi
4
Hakkari'de Regaib Kandili Dualarla İdrak Edildi
5
Sivas'ta Yoğun Sis Hava Ulaşımını Aksattı
6
Düzce'de Regaip Kandili Merkez Büyük Camii'nde Coşkuyla İdrak Edildi
7
Sivas'ta Yoğun Sis Uçuşları Aksattı: İstanbul'dan Gelen Uçak Kayseri'ye Yönlendirildi

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika