Datça'ya 300 Milyon TL'lik Yol Yatırımı: Muğla Büyükşehir Harekete Geçti

Datça'ya 300 Milyon TL'lik Yol Yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı 300 milyon TL değerindeki yol yatırımını aralıksız sürdürüyor.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar

Proje kapsamında toplam 53 bin metre uzunluğunda yol ağı üzerinde; yağmursuyu altyapı imalatları, zemin iyileştirme çalışmaları, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Özellikle Datça Çevre Yolu'nda yağmursuyu altyapısı imalatlarına başlandı. Çalışmalar; yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemelerini içeriyor.

Datça Merkez'de ise Datça Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında muhtelif yollarda sıcak asfalt çalışmaları; Kazım Yılmaz Caddesi'nde sıcak asfalt imalatı; Müzreki Sokak (543. Sokak)'ta yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme ve sıcak asfalt imalatı gerçekleştiriliyor.

Reşadiye-Mesudiye yol ayrımında zemin iyileştirme ve sıcak asfalt çalışmaları; Mesudiye-Palamutbükü yolu ile Yaka - Yazıköy yolunda ise zemin iyileştirme ve sathi kaplama yapılacak.

Başkan Aras: "Datça’ya yakışan yolları hep birlikte hayata geçiriyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yürütülen çalışmaları değerlendirerek ilçenin uzun yıllardır beklediği ulaşım yatırımlarının adım adım hayata geçirildiğini belirtti.

Aras, "Datça’mız doğal güzellikleriyle olduğu kadar yaşam kalitesiyle de örnek bir ilçe. Biz de bu anlayışla, Datça’nın ihtiyaç duyduğu yol ve altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Yağmursuyunu, altyapıyı ve asfaltı birlikte ele alarak kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi.

Çalışmaların etaplar halinde sürdüğünü vurgulayan Aras, "Amacımız günü kurtaran işler yapmak değil, Datça’ya uzun yıllar hizmet edecek yollar kazandırmak. Hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu yollarda seyahat etmesi için ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai yürütüyor. Datça’da olduğu gibi Muğla’nın tüm ilçelerinde ulaşım yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DATÇA’NIN ULAŞIM ALTYAPISI BÜYÜKŞEHİR YATIRIMLARIYLA GÜÇLENİYOR