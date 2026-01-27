Datça'ya 300 Milyon TL'lik Yol Yatırımı: Muğla Büyükşehir Harekete Geçti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'da 300 milyon TL'lik yatırım kapsamında 53 bin metre yol ağı için yağmursuyu, zemin iyileştirme, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:54
Datça'ya 300 Milyon TL'lik Yol Yatırımı: Muğla Büyükşehir Harekete Geçti

Datça'ya 300 Milyon TL'lik Yol Yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı 300 milyon TL değerindeki yol yatırımını aralıksız sürdürüyor.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar

Proje kapsamında toplam 53 bin metre uzunluğunda yol ağı üzerinde; yağmursuyu altyapı imalatları, zemin iyileştirme çalışmaları, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Özellikle Datça Çevre Yolu'nda yağmursuyu altyapısı imalatlarına başlandı. Çalışmalar; yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemelerini içeriyor.

Datça Merkez'de ise Datça Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında muhtelif yollarda sıcak asfalt çalışmaları; Kazım Yılmaz Caddesi'nde sıcak asfalt imalatı; Müzreki Sokak (543. Sokak)'ta yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme ve sıcak asfalt imalatı gerçekleştiriliyor.

Reşadiye-Mesudiye yol ayrımında zemin iyileştirme ve sıcak asfalt çalışmaları; Mesudiye-Palamutbükü yolu ile Yaka - Yazıköy yolunda ise zemin iyileştirme ve sathi kaplama yapılacak.

Başkan Aras: "Datça’ya yakışan yolları hep birlikte hayata geçiriyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yürütülen çalışmaları değerlendirerek ilçenin uzun yıllardır beklediği ulaşım yatırımlarının adım adım hayata geçirildiğini belirtti.

Aras, "Datça’mız doğal güzellikleriyle olduğu kadar yaşam kalitesiyle de örnek bir ilçe. Biz de bu anlayışla, Datça’nın ihtiyaç duyduğu yol ve altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Yağmursuyunu, altyapıyı ve asfaltı birlikte ele alarak kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi.

Çalışmaların etaplar halinde sürdüğünü vurgulayan Aras, "Amacımız günü kurtaran işler yapmak değil, Datça’ya uzun yıllar hizmet edecek yollar kazandırmak. Hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu yollarda seyahat etmesi için ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai yürütüyor. Datça’da olduğu gibi Muğla’nın tüm ilçelerinde ulaşım yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DATÇA’NIN ULAŞIM ALTYAPISI BÜYÜKŞEHİR YATIRIMLARIYLA GÜÇLENİYOR

DATÇA’NIN ULAŞIM ALTYAPISI BÜYÜKŞEHİR YATIRIMLARIYLA GÜÇLENİYOR

DATÇA’NIN ULAŞIM ALTYAPISI BÜYÜKŞEHİR YATIRIMLARIYLA GÜÇLENİYOR

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pazar'da Eski Caminin Minaresi Kontrollü Şekilde Yıkıldı
2
Çemişgezek’te Karla Mücadele: Vatandaşın 'Kurban olurum size' Sevinci
3
Bursa Büyükşehir’den Misi’de kapsamlı dere ve çevre temizliği
4
Erzurum'da Umre Semineri | Dr. Sebahattin Erdoğan
5
Kırşehir'de Görme Engelli Sami Coşkun, Müzikle Hayata Tutunuyor
6
Datça'ya 300 Milyon TL'lik Yol Yatırımı: Muğla Büyükşehir Harekete Geçti
7
Kulp’ta kar engeli kalktı: Salı pazarı üç hafta sonra açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları