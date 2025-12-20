DOLAR
Dedesi Muhtar Olunca Adı 'Seçim' Koyuldu: Seçim Gezegen Anlatıyor

Bursa Karacabey'de doğan Seçim Gezegen, dedesinin muhtar seçildiği gün doğduğu için adının 'Seçim' konduğunu anlattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:03
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1968 doğumlu Seçim Gezegen, dünyaya geldiği gün yapılan muhtarlık seçimini dedesinin kazandığını ve adının bu nedenle 'Seçim' konduğunu söyledi.

Hayatı ve mesleği

Eskisarıbey Mahallesi'nde doğduğunu belirten Gezegen, lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra 1988'de yabancı dil öğrenmek için Londra'ya gittiğini ve orada yaşamını kurduğunu anlattı.

Orada kazandıklarıyla Karacabey'de aldığı topraklarda tarım yaptığını dile getiren Gezegen, hem Londra'da hem de Bursa'da, ilginç geldiği için adının nereden geldiğini sıklıkla sorduklarını aktardı.

İsim hikayesi

Seçim Gezegen, 25 Temmuz 1968'de dünyaya geldiğini ifade ederek, 'O günlerde muhtarlık seçimi varmış. Annemin babası dedem Recep Can, seçimi kazanmış ve muhtar olmuş. Rahmetli dedem "ismiyle geldi Seçim olsun" demiş. Adımı öyle koymuşlar. İlk torunum ben. Birçok kişi enteresan buluyor ismini, anlatınca hikayesi de ilginç geliyor. Seviyorum adımı, farklı biraz. Tanıştığım birçok kişi merak ediyor; ben de nasıl konulduğunu anlatıyorum hep' diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

