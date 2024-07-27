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DeFacto ve Manuka'dan Yaz İçin Şık İş Birliği

DeFacto, Manuka ile yeni yaz koleksiyonunu tanıttı. Doğadan esinlenen tasarımlar ve çeşitli kombinasyon imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:12
DeFacto ve Manuka'dan Yaz İçin Şık İş Birliği

DeFacto ve Manuka'nın Yeni Yaz Koleksiyonu

DeFacto, uluslararası moda markası Manuka ile güç birliği yaparak dikkat çekici bir yaz koleksiyonu oluşturdu.

Koleksiyonun Detayları

Şirketten yapılan açıklamada, farklı tarzlara hitap eden farklı parçaların yer aldığı bu koleksiyonun elbise, etek, bluz, pantolon ve ceket gibi temel ürünleri içerdiği belirtildi.Uyumlu Tasarımlar

Koleksiyondaki ürünler, birbirleriyle uyum sağlayacak şekilde tasarlandı ve bu sayede kullanıcıların çeşitli kombinasyonlar yaratmasına olanak tanıyor.

Doğadan İlham Alan Renkler

Manuka X DeFacto koleksiyonu, keten kumaşların yanı sıra doğadan ilham alınarak hazırlanan toprak tonları, su yeşilleri, bej ve ekru gibi renk paleti ile göz dolduruyor. Ayrıca, koleksiyonda çiçek motifleri ön plana çıkıyor.

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