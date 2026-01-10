Demirci'de Karla Kaplı Kartpostallık Manzaralar

Demirci'de gece başlayan kar, Demirci Dağı ile Akçakertik ve Başalan yolu çevresinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:18
Manisa’nın Demirci ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, Demirci Dağı ile Akçakertik ve Başalan yolu çevresinde beyaz örtüye bürünen görüntüler oluşturdu.

Karla kaplanan dağ silsileleri, ormanlık alanlar ve kıvrılarak uzanan yollar, drone ile kaydedilen görüntülerde adeta görsel bir şölen sundu. Bölge, doğaseverler ve yerel halk için kartpostallık sahnelerle dolu bir manzara sergiledi.

Hava Durumu ve Uyarılar

Yetkililer, yüksek kesimlerdeki kar yağışının etkili olduğunu belirterek sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi.

Kar yağışının ardından havadan görüntülenen Demirci Dağı ve çevresi, ilçenin kış mevsiminde de doğal güzellikleriyle öne çıktığını tekrar ortaya koydu.

