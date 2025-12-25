DOLAR
Demirköy’de Akarsu Denetimleri — Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Sıkı Kontrol

Demirköy’de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iç sularda yapılan düzenli denetimlerle ekosistemi koruma, sürdürülebilir balıkçılık ve yasa dışı faaliyetleri önlemeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:23
Demirköy’de akarsu denetimleri sürüyor

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde iç sularda denetimler gerçekleştirildi.

Planlı ve düzenli kontroller

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçe sınırları içindeki akarsularda su ürünleri ve çevre düzenine ilişkin denetimlerini aralıksız şekilde yürütüyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerin düzenli ve planlı olduğu vurgulandı.

Hedefler ve önemi

Yapılan denetimlerle iç su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ile kirlilik ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, kontrollerin hem bölgedeki ekosistemin korunmasına hem de yerel balıkçılığın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Denetimlerin ayrıca vatandaşların bilincinin artırılması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

