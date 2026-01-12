Demirköy'de Kartpostallık Kış: Velika Deresi Bembeyaz Görüntüler

Kırklareli Demirköy'deki Velika Deresi, yoğun kar yağışı sonrası devrilmiş ağaçlar ve buz sarkıtlarıyla kartpostallık kış manzaraları sundu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:13
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:13
Demirköy'de Kartpostallık Kış: Velika Deresi Bembeyaz Görüntüler

Demirköy'de Kartpostallık Kış: Velika Deresi Bembeyaz Görüntüler

Velika Deresi'nde kışın doğa şöleni

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bulunan Velika Deresi, etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Bölgeyi beyaza bürüyen kar, Velika Deresi ve çevresindeki ormanlık alanla birlikte eşsiz manzaralar oluşturdu. Dere üzerine devrilmiş ağaçların üzerinde biriken karlar ve sarkıt şeklinde oluşan buzlar, doğanın kış mevsimindeki görsel şölenini gözler önüne serdi.

Suyun akışıyla birlikte oluşan buz tutmuş detaylar, adeta tabloyu andıran görüntüler ortaya çıkardı.

Öte yandan, Velika Deresi üzerindeki küçük şelale bölümünde, karla kaplanan ağaçlar ve dere yatağı fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olan Velika, kış aylarında da güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ortaya çıkan manzaralar, Demirköy'ün doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne sererken, Velika Deresi kışın da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

ORTAYA ÇIKAN MANZARALAR, DEMİRKÖY'ÜN DOĞAL ZENGİNLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERERKEN, VELİKA...

ORTAYA ÇIKAN MANZARALAR, DEMİRKÖY'ÜN DOĞAL ZENGİNLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERERKEN, VELİKA DERESİ KIŞIN DA ZİYARETÇİLERİNE GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR.

ORTAYA ÇIKAN MANZARALAR, DEMİRKÖY'ÜN DOĞAL ZENGİNLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERERKEN, VELİKA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'ın Zirveleri Karla Kaplandı: Çatma Yaylası'na Akın
2
Ergan Dağı'nda Kartpostallık Kar: Pistlerde Kar 190 santimetreyi Aştı
3
Zonguldak'ta heyelan: Kayalar iki evin üzerine düştü
4
Demirköy'de Kartpostallık Kış: Velika Deresi Bembeyaz Görüntüler
5
Çamlıca'da Kartopu Coşkusu: İstanbul Beyaza Büründü
6
Zonguldak'ta Heyelan: Kayalar İki Evin Üzerine Düştü, Yaralanan Yok
7
Kahramanmaraş'ta 13 Ocak Salı Bazı İlçelerde Eğitime Ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları