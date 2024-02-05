Deniz Trafik Operatörü Olmak İsteyenler Dikkat! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor!

Kıyı Emniyeti 12 Deniz Trafik Operatörü Alacak!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanla 12 kişilik kadro ile Deniz Trafik Operatörü alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve tarihleri haberimizde.





Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz trafiğinin güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için önemli bir görev üstlenen Deniz Trafik Operatörü alımı yapacak. İlan, Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlandı. Başvuru yapmak isteyen adayların, belirtilen şartları taşımaları ve belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda başvurmaları gerekiyor.



KIYI EMENİYETİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 kişilik boş kadro için lisans mezunu olmak şartı ile İstanbul’da istihdam edilmek üzere Deniz Trafik Operatörü alacak. Alınacak personel, gemi trafiği hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak.





Deniz Trafik Operatörü alımı için adaylardan, KPSS şartı aranmayacak. Ancak adayların, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak gibi genel şartları yerine getirmeleri gerekecek.

Ayrıca adayların, uzakyol kaptanı yeterlilik belgesine sahip olmak ve en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak, ÖSYM tarafından yapılan YDS sınavından en az 60 puan almak veya buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan yeterliliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak gibi özel şartları da sağlamaları bekleniyor.

KIYI EMENİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ VE EĞİTİM ŞARTI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Deniz Trafik Operatörü alımı için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, başvurularını en geç 4 gün içerisinde elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru ekranı, İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alıyor.

Başvuru yapan adaylar, kuruluşça yapılacak mülakat sınavına katılmaya hak kazanacak. Sınavda başarılı olan adaylar, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılacak. Ancak adayların, göreve başladıktan sonra idarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacakları hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitirmeleri gerekiyor. Eğitimi tamamlayamayanların iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesh edilecek.

KIYI EMENİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE EKRANI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Deniz Trafik Operatörü alımı için başvuru tarihlerini belirledi. Adaylar, 25 - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Başvuru ekranı, aşağıdaki linkte yer almaktadır.

BURAYA TIKLAYARAK BAŞVURABİLİRSİNİZ

Kıyı Emniyeti Deniz Trafik Operatörü Alımı 2024: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 kişilik kadro ile Deniz Trafik Operatörü alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

Kıyı Emniyeti Deniz Trafik Operatörü Alımı Başvuru Şartları: Deniz Trafik Operatörü alımı için adaylardan, KPSS şartı aranmayacak. Ancak adayların, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak gibi genel şartları yerine getirmeleri gerekecek. Ayrıca adayların, uzakyol kaptanı yeterlilik belgesine sahip olmak ve en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak, ÖSYM tarafından yapılan YDS sınavından en az 60 puan almak veya buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan yeterliliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak gibi özel şartları da sağlamaları bekleniyor.

Kıyı Emniyeti Deniz Trafik Operatörü Alımı Başvuru Tarihleri: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Deniz Trafik Operatörü alımı için başvuru tarihlerini belirledi. Adaylar, 25 - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler.