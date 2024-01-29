Denizbank yeni banka personellerini arıyor! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Denizbank, en az lise mezunu adayları bünyesine katmak üzere personel alımı başvurularını açtı. 2024 yılında gerçekleştirilecek alımlar kapsamında, 4 farklı kadroya en az lise mezunlarından, 40 kadroya ise ön lisans ve lisans mezunlarından personel alınacak. Banka, geniş bir coğrafyada istihdam sağlayacak ve farklı pozisyonlarda görev alacak personelleri bünyesine katmayı hedefliyor. İşte detaylar...





DENİZBANK BANKASI BANKA PERSONELİ ALIMI YAPIYOR

Denizbank'ın yayınladığı duyuruda belirtilen kadrolar arasında Dış Ticaret Finansmanı Yetkilisi, Şube Nakit ve Krediler Operasyon Sorumlusu, Ticari Bankacılık Yönetmeni, Kobi Bankacılığı Portföy Yöneticisi, Mali Tahlil Görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor. Bu kadrolar, farklı şehirlerde ve şubelerde istihdam edilmek üzere açıklandı.

Başvuru yapacak adaylar, ilanlarda belirtilen başvuru şartlarını karşılamaları durumunda Denizbank'a başvuruda bulunabilirler. Banka, nitelikli ve yetenekli adayları bünyesine katmak amacıyla geniş kapsamlı bir personel alım süreci başlatmış durumda.





Denizbank, bankacılık sektöründeki güçlü konumuyla her dönemde olduğu gibi bu dönemde de istihdam kapılarını aralayarak, iş arayanlara çeşitli kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor. Adaylar, kendilerine uygun pozisyonları belirleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu alımlar, banka sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken, Denizbank'ın farklı birimlerinde görev almak isteyen adaylara çeşitli iş imkanları sağlıyor.

Denizbank, farklı pozisyonlarda istihdam sağlamak üzere geniş kapsamlı bir personel alım ilanı yayınladı. Bu ilan kapsamında çeşitli şehirlerde görevlendirilecek personel arayışında olan Denizbank, birçok farklı pozisyon için nitelikli adayları bünyesine katmayı hedefliyor. İşte bu ilanlardan bazıları:

Kobi Bankacılığı Portföy Yöneticisi-Kbi (Bilecik): Bilecik şehrinde görev alacak olan Kobi Bankacılığı Portföy Yöneticisi aranıyor. Bu pozisyon için en az lise mezunu adaylar başvuruda bulunabilir.

Kart Hizmetleri Analiz Uzmanı: Kart Hizmetleri Analiz Uzmanı pozisyonu için nitelikli adaylar aranıyor. Bu pozisyon, kart hizmetleri alanında uzmanlaşmış analiz yeteneklerine sahip adayları bekliyor.

Fon Hizmet ve Operasyon Bölüm Müdürü: Fon Hizmet ve Operasyon Bölüm Müdürü olarak görev alacak olan adaylar, deneyimli ve liderlik vasıflarına sahip olmalıdır. Bu pozisyon, finans sektöründeki operasyonel süreçleri yönetme yeteneği arayan adaylara yöneliktir.

Senior IT Auditor: Bilgi Teknolojileri alanında deneyimli adaylar arasından seçilecek Senior IT Auditor, bankanın iç kontrol sistemlerini değerlendirme ve geliştirme görevini üstlenecektir.

Kredi Tahsis Yetkilisi / Yönetmeni (Bursa): Bursa'da görev alacak olan Kredi Tahsis Yetkilisi veya Yönetmeni, kredi tahsis süreçlerinde deneyime sahip adaylardan oluşacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylarda aranan genel şartlar ise planlama ve organizasyon becerisi, sözlü ve yazılı iletişim yeteneği, tam zamanlı çalışabilme, diksiyonu düzgün ve iletişim yönü güçlü olma, problem çözme becerisi, vardiyalı çalışabilme ve takım çalışmasına uyumlu olma gibi niteliklerdir. Başvurular, adayların bu genel şartları karşılaması ve ilanlarda belirtilen özel şartlara uygunluk göstermeleri durumunda değerlendirmeye alınacaktır.

Denizbank, personel alımı başvurularını internet üzerinden almaktadır.

"https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=16410&hc=T"

