Denizli'de 50 Yıllık Çay Ocağını İşleten Mehmet Başbuğ

Mehmet Başbuğ, 1976'da babası Habip Başbuğ'un açtığı çay ocağını 1998'den beri Buldan'da işletiyor; kahveciliğe sağlık el verdiği sürece devam edeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:59
Baba mesleğini Buldan'da sürdürüyor

Mehmet Başbuğ, 50 yıl önce babasının açıp işlettiği çay ocağını şimdi kendi işletiyor. Babasının ölümünden sonra iş yerini devralan Başbuğ, geleneği sürdürmenin sorumluluğunu taşıyor.

Buldan Dörteylül Mahallesi, Demirciler Sokağı'nda, merhum Habip Başbuğ tarafından 1976'da açılan küçük çay ocağını oğlu işletiyor. İki metrekarelik mekânda demircilikle uğraşan esnafa çay ve kahve servisi yapan Mehmet Başbuğ (65), askerlik sonrası babasına yardım ettiğini aktarıyor.

Başbuğ, "Yaklaşık on yıl İzmir’de kaldım. Ama memleket hasreti beni tekrar Buldan’a döndürdü. 1998 yılından beri bu küçük çay ocağında babamın ölümünden itibaren işimi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Kahvecilik çok zor bir meslek ama sürekli yürüyüş yaptığımdan sağlığıma da iyi geliyor," diye konuştu.

Başbuğ, çocukluğundan beri Demirciler Sokağı'nda olduğunu, başka bir iş yapmadığını ve çocuklarını babasından kalan bu çay ocağını işleterek büyüttüğünü belirtti. Sözlerini, "Allah sağlık verdiği müddetçe baba mesleğim olan kahveciliği yapmaya devam edeceğim" diyerek tamamladı.

Esnaf ve mahalle sakinleriyle birlikte eski günleri yad ettiklerini söyleyen Başbuğ, yılların verdiği deneyimle çay ocağını ayakta tutmaya devam ediyor.

