DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Emekli Polis Şaban Meşeoğlu Ahşap Hat Sanatıyla Evini Müzeye Çevirdi

Bomba imha uzmanı emekli polis Şaban Meşeoğlu, ahşap hat sanatına yönelip eserleriyle evini müzeye dönüştürdü; hayali Kayı sancağını Erdoğan’a hediye etmek.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:40
Emekli Polis Şaban Meşeoğlu Ahşap Hat Sanatıyla Evini Müzeye Çevirdi

Emekli Polis Şaban Meşeoğlu Ahşap Hat Sanatıyla Evini Müzeye Çevirdi

Bomba imha uzmanlığından ahşap atölyesine uzanan bir sanat serüveni

73 yaşındaki emekli polis Şaban Meşeoğlu, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Embiya köyünde yaşamını sürdürüyor. 1993 yılında emekli olduktan sonra gittiği Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Türbesinde gördüğü Arapça 'Allah' yazılı levhadan etkilenerek ahşap oyma ve hat sanatına yöneldi.

Uzun yıllar bomba imha uzmanı olarak görev yapan Meşeoğlu, emekliliğini adeta ahşap oyma sanatına adadı. Hat sanatını ahşağa işleyip kabartmalar yapan sanatçı, yıllar içinde ortaya koyduğu eserlerle evini adeta bir müzeye dönüştürdü. Yaşlılığı nedeniyle sanatına eskisi kadar devam edemeyen Meşeoğlu, en büyük hayalinin Kayı sancağını işlediği ahşap tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek olduğunu söyledi.

Meşeoğlu, Türkiye'yi gururlandıran SİHA’larla ilişkilendirdiği çalışmaları nedeniyle BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar için kargo ile çift başlı kartal figürü işlemeli tablo gönderdiğini belirtti; tablonun Bayraktar’a ulaşıp ulaşmadığını merak ettiğini ifade etti.

İsrail menşeli ürünleri yasakladığı için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduroya da ulaşmak istediğini söyleyen Meşeoğlu, Maduro’nun Filistin’e verdiği destek nedeniyle kendisine Şeyh Şaban-ı Veli’nin sancağını göndermek istediğini, ancak iletişim konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

'Evimi müze haline getirdim'

Meşeoğlu, türbedeki hatların kendisine ilham verdiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı: 'Türbede baktım camekan içerisinde üçgen şeklinde bir yazı var, kufi şeklinde yazıyor. Öğrendim ki kenarlarda Muhammed, ortada Allah yazıyor.' Sezai Karakoç’un şiirlerinden etkilenmesini, üçgen formu uzun süre üzerinde taşımasını ve çalışmaya başlamasını anlattı: 'Bu yazıyı 5 sene cebimde gezdirdim. En son sanayiye gittim, 7 levha yaptım. Öbür sene 20 levha yaptım.'

Çocukluğunda ortaokul döneminde bir mezarlık imalathanesinde çalıştığını, o dönemlerde hilal içinde bozkurt resmi yaptığını aktaran Meşeoğlu, evinin iki odasının duvarlarını oyma eserlerle süsleyerek 'Evimi müze haline getirdim' dedi.

'İnsanın ruhunu rahatlatıyor'

Yaptığı eserlerin yoğun emek gerektirdiğini belirten Meşeoğlu, çalışmanın zaman kavramı olmadığını vurguladı: 'Bunu gece çalışıyorsun, gündüz çalışıyorsun. Kereste sesini duymak, dinlemek, çizimlerini yapmak çok farklı bir olay. Bu olay öyle göründüğü gibi basit bir olay değil. Aşağı yukarı 15 senedir falan ben bu işlerle uğraşıyorum. Bir eseri meydana getirmek çok büyük bir olaydır. İnsanın ruhunu rahatlatır.'

Öğrettiği ve ilham verdiği öğrenciler

İhsangazi'ye bağlı Embiya köyünde 2018 yılında imam hatip olarak atanan Yunus Bademli, Meşeoğlu'nun kendisine ahşap oymayı öğrettiğini belirterek, 'O bizim ustamız… Şaban amcayla tanışıklığımız böyle başladı. O gün bugün kendisi bize bu işi gösterdi, öğretti. Öğrendikten sonra bizim de eserlerimiz oldu. Kendisinden çok ilham aldık' dedi.

Emekli polis, ahşap hat sanatıyla evini adeta müzeye çevirdi

Emekli polis, ahşap hat sanatıyla evini adeta müzeye çevirdi

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda Kano ve SUP'a Yoğun İlgi
2
Emekli Polis Şaban Meşeoğlu Ahşap Hat Sanatıyla Evini Müzeye Çevirdi
3
Adıyaman'da Üreticiye Güç: 190 Modern Tarım Ekipmanı Dağıtıldı
4
Muğla'da 13 İlçede Çevre Temizliği Seferberliği: Yatağan'da 2. Etap Başladı
5
Elazığ'da Halk Sağlığı Toplantısı: TSM ve Kovancılar Değerlendirildi
6
Hisarcık’ta Sabah Namazı Buluşması Merkez Çarşı Camii’nde
7
Söğüt’te halı saha ücreti bin 400 TL olarak güncellendi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025