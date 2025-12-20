Emekli Polis Şaban Meşeoğlu Ahşap Hat Sanatıyla Evini Müzeye Çevirdi

Bomba imha uzmanlığından ahşap atölyesine uzanan bir sanat serüveni

73 yaşındaki emekli polis Şaban Meşeoğlu, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Embiya köyünde yaşamını sürdürüyor. 1993 yılında emekli olduktan sonra gittiği Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Türbesinde gördüğü Arapça 'Allah' yazılı levhadan etkilenerek ahşap oyma ve hat sanatına yöneldi.

Uzun yıllar bomba imha uzmanı olarak görev yapan Meşeoğlu, emekliliğini adeta ahşap oyma sanatına adadı. Hat sanatını ahşağa işleyip kabartmalar yapan sanatçı, yıllar içinde ortaya koyduğu eserlerle evini adeta bir müzeye dönüştürdü. Yaşlılığı nedeniyle sanatına eskisi kadar devam edemeyen Meşeoğlu, en büyük hayalinin Kayı sancağını işlediği ahşap tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek olduğunu söyledi.

Meşeoğlu, Türkiye'yi gururlandıran SİHA’larla ilişkilendirdiği çalışmaları nedeniyle BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar için kargo ile çift başlı kartal figürü işlemeli tablo gönderdiğini belirtti; tablonun Bayraktar’a ulaşıp ulaşmadığını merak ettiğini ifade etti.

İsrail menşeli ürünleri yasakladığı için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduroya da ulaşmak istediğini söyleyen Meşeoğlu, Maduro’nun Filistin’e verdiği destek nedeniyle kendisine Şeyh Şaban-ı Veli’nin sancağını göndermek istediğini, ancak iletişim konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

'Evimi müze haline getirdim'

Meşeoğlu, türbedeki hatların kendisine ilham verdiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı: 'Türbede baktım camekan içerisinde üçgen şeklinde bir yazı var, kufi şeklinde yazıyor. Öğrendim ki kenarlarda Muhammed, ortada Allah yazıyor.' Sezai Karakoç’un şiirlerinden etkilenmesini, üçgen formu uzun süre üzerinde taşımasını ve çalışmaya başlamasını anlattı: 'Bu yazıyı 5 sene cebimde gezdirdim. En son sanayiye gittim, 7 levha yaptım. Öbür sene 20 levha yaptım.'

Çocukluğunda ortaokul döneminde bir mezarlık imalathanesinde çalıştığını, o dönemlerde hilal içinde bozkurt resmi yaptığını aktaran Meşeoğlu, evinin iki odasının duvarlarını oyma eserlerle süsleyerek 'Evimi müze haline getirdim' dedi.

'İnsanın ruhunu rahatlatıyor'

Yaptığı eserlerin yoğun emek gerektirdiğini belirten Meşeoğlu, çalışmanın zaman kavramı olmadığını vurguladı: 'Bunu gece çalışıyorsun, gündüz çalışıyorsun. Kereste sesini duymak, dinlemek, çizimlerini yapmak çok farklı bir olay. Bu olay öyle göründüğü gibi basit bir olay değil. Aşağı yukarı 15 senedir falan ben bu işlerle uğraşıyorum. Bir eseri meydana getirmek çok büyük bir olaydır. İnsanın ruhunu rahatlatır.'

Öğrettiği ve ilham verdiği öğrenciler

İhsangazi'ye bağlı Embiya köyünde 2018 yılında imam hatip olarak atanan Yunus Bademli, Meşeoğlu'nun kendisine ahşap oymayı öğrettiğini belirterek, 'O bizim ustamız… Şaban amcayla tanışıklığımız böyle başladı. O gün bugün kendisi bize bu işi gösterdi, öğretti. Öğrendikten sonra bizim de eserlerimiz oldu. Kendisinden çok ilham aldık' dedi.

