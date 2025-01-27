Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Denizli'de Fatura Destek Müjdesi!

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ işbirliğiyle tanıtılan 'Askıda Fatura' uygulaması, ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarını ödemekteki zorluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Dar gelirli bireylerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurularak oluşturulan bu proje, hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçiyor.

Dar Gelirli Vatandaşlara Umut Oluyor

Son dönemde artan hizmet zamları ve yüksek fatura bedelleri, özellikle düşük gelirli ailelerin bütçesini olumsuz etkiliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Ben değil, biz demenin zamanı" diyerek hayata geçirdiği bu uygulama ile ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlıyor. Uygulamada yardımların gizli tutulması, hem yardım alan hem de yardım yapan için bir güven unsuru sağlıyor.

Nasıl Başvurulur?

"Askıda Fatura" uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alıyor olmaları gerekmektedir. Başvurular, DESKİ'nin resmi internet sitesi olan www.deski.gov.tr üzerinden kolayca yapılabilmektedir.

Hayırseverler Nasıl Destek Olabilir?

Bu uygulamaya destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlar da aynı şekilde www.deski.gov.tr adresini ziyaret ederek "Askıdaki Faturayı Öde" sekmesine tıklayarak, ödemek istedikleri tutar aralığını seçebilirler. Böylece, dar gelirli vatandaşların su faturalarının ödenmesine katkıda bulunabilirler.