Denizli'de mermer fabrikasında egzotik tavuk yetiştiriciliği

Denizli'de mermer sektöründe çalışan 46 yaşındaki Servet Birsin, üç yıl önce hobi olarak başladığı tavuk yetiştiriciliğini iş yerinin bir bölümünü kuluçkahaneye çevirerek büyüttü. Yurt dışından özel olarak getirttiği yumurtalarla Türkiye'de nadir bulunan egzotik ırkları üretiyor.

İş yerini kuluçkahaneye çevirdi

Tavukçuluk serüvenine 3 yıl önce yerel ırklarla başlayan Birsin, sosyal medyada gördüğü farklı ırklar nedeniyle arayışa geçti. Yurt dışındaki tanıdıkları aracılığıyla getirttiği kuluçkalık yumurtaları kuluçka makinasında çıkartan Birsin, farklı ırklardan civcivler yetiştiriyor. Mermer atölyesinin bir bölümünü civcivlerin bakımına uygun olarak düzenleyen Birsin, üretimin bir kısmını iş yerinde yapıyor.

Egzotik ırklar ve bakım

Kümesinde yer alan ırklar: Faverolles, Blue/Black Ameraucana, Australorp, Silver Appenzeller, Cream Legbar, Rhode Island Red ve Rahibe Fizan. Bu ırklar arasında yumurta verimi yüksek, renkli tüyleriyle görsel zenginlik sunan ve dayanıklı türler bulunuyor.

20 kilometrelik mesafeye rağmen Birsin, civcivlerin bakımını aksatmamak için mesai saatleri dışında dahi kümesine koşuyor. Gündüzleri mermer atölyesinde, geceleri ise evde takip ettiği üretimde, bekçi arkadaşlarının desteğiyle ani sorunlara müdahale ediyor.

Servet Birsin'in kendi sözleri:

"Tavuk yetiştiriciliği bende hobi olarak başladı. Önceden yerli ırklarla çalışmalar yapıyordum. Sonrasında sosyal medyada değişik tavuk ırklarını gördüm ve onlara merak saldım. Gurbetteki komşularımdan ve akrabalarımdan kuluçkalık yumurta getirmelerini istedim. Onlarda bana kırmadı yurt dışındaki ırklardan bana yumurta getirdiler. Bende bu yumurtaları kuluçka makinasında çıkartım ve yetiştiriciliğine başladım. Ülkemize yeni ırklar kazandırmak bu türler üzerinde çaprazlama gen çalışmaları yapıyorum. Renk, yapı, yumurtalık, etlik gibi türlerde gen çaprazlaması yaparak yeni türler çıkartmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hedefim üretmek. Avrupalı vatandaşların yaptığı gibi farklı farklı ırkları çaprazlayıp ülkelerine daha kaliteli, daha yumurtacı, daha etçi bir tür çıkarmak verimliliği artırmayı hedefliyor. Bizde ülkemiz için daha kaliteli, daha verimli tür çıkartmak hedefimiz. Genelde yumurtalardan, civcivlerden başka yetiştirici arkadaşlar istiyor, çevremdeki tanıdıklarım çok istiyor. Fazla üretim olduğunda onlara yumurta, civciv hediye ediyorum"

Bakım ve üretim sürecini anlatan başka bir açıklaması:

"Gündüzleri işte çalışıyorum. İşyerimde civcivler için kurduğum özel kafeslerde belirli sıcaklıklarda belirli, nem oranında yetiştirmeye çalışıyorum. Civcivleri daha rahat kontrol edebilmek için gözümün önünde tutuyorum. O yüzden iş yerimde besliyorum. Geceleri de bekçi arkadaşlarım da kümeslerde bir sorun olduğunda haber veriyor bende 20 kilometre mesafedeki evimden hemen geliyorum gereken müdahaleyi yapıp evime geri dönüyorum. Benim en çok yetiştirdiğim ırk Faverolles. Yetiştirmekten en keyif aldığım ve en çok ilgilendiğim ırk bu. Blue Black Ameraucana, Australorp, Silver Apanzel, Cream Legbar, Rhode Island Red ve Rahibe Fizan ırklarından da tavuklarım ve horozlarım var elimde. İlerleyen zamanlarda belki yeni ırklar eklerim çıkartım belli olmaz. Zaman neyi gösterecek bilemiyorum"

SERVET BİRSİN, ÜÇ YIL ÖNCE HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİNİ BAMBAŞKA BİR BOYUTA TAŞIDI