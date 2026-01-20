Mahmudiye'de Hadise-Ziya Öztürk Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Mahmudiye Mahallesi'nde, İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği arsa üzerinde hayırsever Fatih Öztürk'ün yapımını üstlendiği Hadise-Ziya Öztürk Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

Merkezin özellikleri

Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık hizmetlerinde hedeflediği nüfus kriterine ulaşmak amacıyla İnegöl’de başlatılan çalışmalar kapsamında açılan merkez, 215 metrekare arsa üzerinde inşa edildi. Şu anda 2 hekim ile hizmet veren merkez, 5 hekim kapasitesine sahip olup tam kapasiteye erişildiğinde yaklaşık 13 bin 500 kişiye hizmet verecek.

Ziyaret ve açıklamalar

Merkezi, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak ve hayırsever Fatih Öztürk ziyaret etti.

Belediye Başkanı Alper Taban şunları söyledi: "Bizler İnegöl Belediyesi olarak yerini tahsis etmiş olduk, hayırseverimiz Fatih Öztürk’te sağ olsun yapımını üstlendi. Kaymakamımızın ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün mihmandarlığında, muhtarımızın da destek ve katkılarıyla güzel bir imece çalışması yapıldı. Şu an 2 hekimimiz görev yapıyor ama 5 hekim kapasitesi var. Diğer hekimlerimizin de ataması yapıldığında burası mini bir hastane gibi hizmet veriyor olacak. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum"

Kaymakam Eren Arslan ise şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığımızın birinci basamak sağlık hizmetlerinde hedeflemiş olduğu nüfus kriterine uygun şekilde ilçemizde de yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu noktada belediyemizin bize çok ciddi katkıları oluyor arsa temini noktasında. İnegöl’ümüzde her zaman olduğu gibi hayırseverlerimiz bu alanda da bizi destekliyorlar. Birçok yatırımımız başladı, hizmete girdi. Yapımı süren var, yapımı planlanan var. Böylece Bakanlığımızın hedeflediği 2 bin 500 ortalama nüfusu birinci basamakta yakalamış olacağız. Bugün de Mahmudiye Mahallemizde kurulan Aile Sağlığı Merkezimizi ziyaret ederek vatandaşlarımıza hayırlı olsun demek istedik. Çok yerinde, doğru bir yatırım oldu. İnşallah hekim sayısı da atamalarla burada 5’e çıkacak. Hayırseverimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

