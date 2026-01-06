Denizli Nikfer Kayak Merkezi’nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Sezon açılmadı, ziyaretçi ilgisi sürüyor

Denizli Nikfer Kayak Merkezi, yeterli kar yağışı bulunmadığı için henüz sezonu açamadı. Kayak ve kış sporları için gereken kar kalınlığı sağlanamasa da merkez, hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi sınırlarında yer alan merkezde gelen vatandaşlar doğa manzarasının tadını çıkarıyor; çocuklar kar topu oynuyor ve yamaçlardan kızakla kayarak eğleniyor.

Dalaman’dan Denizli Nikfer Kayak Merkezine karda eğlenmek için geldiklerini belirten Filiz Güneş, "Dalamandan geldik buraya ama Kayak Merkezi Sosyal Tesisleri kapalı çıkarttı. Yol kenarlarında eğlenmeye çalışıyoruz. Burada birazcık çocukları eğlendirip gideceğiz artık. Yani şu an yol kenarında olmamıza rağmen yine güzel. Kar kalınlığı gerçekten gecen yıllara göre çok az. Beş yıl önce gelmiştim ben buraya. Beş yıl önce daha çok kar vardı bu zamanlarda. Zaten çocukları eğlendirmek için geldik tesislerin kapalı olması rağmen buradaki yamaçlardan kızaklarla kayarak kar topu oynayarak onlarda keyifli zaman geçiyorlar"

