Denizli'nin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü: Yılın İlk Karı Etkili Oldu

Denizli'nin yüksek ilçelerinde yılın ilk karı gece etkili oldu; yetkililer buzlanma ve ulaşım uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:54
Denizli'nin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü: Yılın İlk Karı Etkili Oldu

Denizli'nin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Denizli'de hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Yılın ilk karı, özellikle gece saatlerinde yağarak bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Kar Gece Başladı, Hızla Etkisini Artırdı

Yeni yıla sayılı günler kala soğuyan hava, kışı hissettirdi. Pazar günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı ve yüksek kesimlerde kar birikintileri oluştu. Bazı ilçelerde hava sıcaklıkları sıfırın altına inerken, vatandaşlar kartpostallık manzaralarla karşılaştı.

Etki Alanı ve Yetkili Uyarıları

Kar yağışı Çivril, Çameli, Pamukkale, Buldan, Babadağ ve Tavas başta olmak üzere yüksek rakımlı ilçelerde kısa süreli de olsa etkili oldu. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Meteoroloji yetkilileri ise soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Kış Turizmi Merkezlerinde Durum

Denizli'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Nikfer Bozdağ Kayak Merkezi, yağan karla birlikte beyaza büründü. Öte yandan Bağbaşı Yaylası henüz yeterli kar alamadı. Önümüzdeki günlerde beklenen yeni yağışlarla her iki merkezde de kar örtüsünün artması bekleniyor.

