Tekirdağ Ganos Dağı'nda Fotokapanlarla Yaban Hayatı Görüntülendi

Tekirdağ Ganos Dağı'nda fotokapanlarla yaban hayatı kayıt altına alındı

Tekirdağ’da Ganos Dağı eteklerine yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi. Ormanlık alana kurulan cihazlar sayesinde vahşi türlerin doğal ortamlarındaki davranışları ayrıntılı olarak görüntülendi.

Kayıtlarda karaca, porsuk ve sansar öne çıktı

Hayvanseverler tarafından kurulan fotokapanlarla kaydedilen görüntülerde karaca, porsuk ve sansar gibi türlerin hem gece ve gündüz hareketleri net biçimde izlendi. Doğal ortamlarında rahat tavırlar sergileyen bu hayvanlar, bölgenin ekolojik yapısının hâlâ güçlü olduğunu kanıtladı.

Uzmanlar ve doğa koruma gönüllüleri, elde edilen görüntülerin yaban hayatının korunması ve doğal yaşam alanlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kayıtların, bölge yönetimi ve koruma çalışmaları için yol gösterici veriler sağladığı belirtildi.

