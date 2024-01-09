Deprem tehdidi yönünü değiştirdi! En geç ilkbaharı bulacak: Milyonlarca kişi tehlikede

Uzman isim Övgün Ahmet Ercan deprem beklentilerinin yön değiştirdiğini açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİMDEN DEPREM BEKLENTİLERİ

2023 senesi son günlerinde birçok ilde peş peşe depremler yaşandı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem uyarılarını paylaşmaya başladı. Ercan, Tunceli ve Hakkari illerinde yaşanan depremler sonrasında Anadolu'daki gerginliğin her yerde arttığını, ilkbaharı beklediğini söyledi. Son zamanlarda yaşanan deprem gerginliği sebebiyle 7 büyüklüğünde deprem yaşanma ihtimalinin arttığını söyledi. Ercan Afrika kıtasının Anadolu'ya baskı yaptığını, ilkbahara kadar büyük bir deprem yaşanabileceğini, gerginliğin her yerde arttığını, ilkbahar gelmeden bir deprem yaşanabileceğini, Anadolu'da alışık olunmayan durumlar yaşandığını ve 4 büyüklüğünde depremler büyük olmasa bile peş peşe olmasının endişe verici olduğunu söyledi.





Ercan aynı zamanda Anadolu'da gerginliğin çok fazla arttığını, 2011 senesinde Van depreminde yaşanan gerginliğin Hatay'a doğru kaydığını ve Bitlis kenet kuşağının da Hakkari'ye gittiğini söyledi. Ercan, o fayın uzun zamandır suskun olduğunu ve bir deprem boşluğu yaşandığını, bahsi geçen bölgede yer kabuğu kalınlığının 43 kilometre olduğunu ve kırılmamak için direnç gösterdiğini, kabuğun kırılması kadar bir gerilim birikmesi halinde 7 civarında deprem yaşanabileceğini söyledi. Ercan, bütün 4 büyüklüğünde yaşanan depremlerden sonra büyük bir deprem yaşanmasının kesin olmadığını ama depremin habercisi olduğunu söyledi. Ercan ilkbahara gelmeden nerede olduğunu kestiremese de büyük deprem beklediğini söyledi. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depremi ile ilgili de diğer uzmanlara katılmadığını ve böyle büyük bir riskin olmadığını düşündüğünü dile getirdi.