Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Devletten Destek Şöleni: İhtiyaç Sahiplerine Yeni Kapılar Açılıyor

Türkiye'de, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sunulan sosyal yardım programları, milyonlarca ailenin yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Dar gelirli bireyleri doğrudan ilgilendiren bu desteklerden birçok kişinin haberi olmadan geçiyor. İşte, fatura desteklerinden eğitim ödemelerine, iş bulma yardımlarından engelli ve yaşlı aylıklarına kadar devletin sunduğu tüm destekler hakkında bilmeniz gerekenler.

Aile Destek Programı ile Desteklenen Aileler

Aile Destek Programı ve diğer pek çok yardım, milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırarak her ay düzenli ya da tek seferlik yardımlar şeklinde sunuluyor.

Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği

Hayat koşullarının giderek zorlu hale gelmesiyle birlikte, devlet elektrik ve doğalgaz faturalarına önemli destekler sağlamaya başladı. 2019'dan bu yana uygulanan elektrik tüketim desteği, ihtiyaç sahiplerinin faturalarının bir kısmını karşılıyor. Hane halkı sayısına göre 1-2 kişilik ailelerde aylık 75 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelerde ise 150 kWh'ye kadar çıkabiliyor.

Başvurmak için hane başına düşen gelirin 2025 yılı için belirlenen net asgari ücretin üçte birinden (7.368 TL) az olması gerekiyor. Gerekli belgelerle birlikte PTT şubelerine başvurmak yeterli.

Doğalgaz tüketim desteği, kış aylarında zorlanan vatandaşlar için 188 TL ile 438 TL arasında değişen destekleri kapsamaktadır. Yıllık destek tutarı ise 1.500 ile 3.500 TL arasında değişiyor.

Çocuk Destekleri

Devlet, ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla çeşitli yardımlar sunuyor. 2025'ten sonra doğan çocuklar için geçerli olacak yeni düzenleme ile birlikte ilk çocuk için 5.000 TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL ve üç veya daha fazla çocuk için aylık 5.000 TL ödenecek.

İşe yönlendirme yardımı ise 18-55 yaşındaki ihtiyaç sahiplerine aylık net asgari ücretin %10’una kadar (2.210 TL) yapılmaktadır.

Yaşlı ve Engellilere Destekler

Bakıma muhtaç yaşlılar ile ağır engelli yakınlarına bakan kişilere, aylık 10.125 TL bakım maaşı ödeniyor. Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü bireyler ise aylık 4.664 TL alıyor.

Devletin Diğer Sosyal Yardımları

Devlet tarafından sağlanan başka önemli yardımlar arasında vefat yardımı (3.225 TL), aşevleri aracılığıyla sıcak yemek dağıtımı ve ev onarımları için 35.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar destek bulunmaktadır. Ayrıca, engelli raporu olan vatandaşlar için ödemeler, engel derecesine göre 3.723 TL ile 5.584 TL arasında değişkenlik göstermektedir.