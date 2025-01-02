Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Devlet kurumlarında istihdam arayan vatandaşlar için sevindirici haberler peş peşe geldi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı, farklı pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Bu iki önemli kurumun açtığı kadrolar, farklı eğitim seviyelerinden ve meslek gruplarından adaylara iş imkanı sunacak iken, alım şartları ve uyulması gereken kurallar da yakından takip edilmeye başladı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda 10 Sözleşmeli Personel Alımı:

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, hizmet binasında görevlendirilmek üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alınacak personeller, destek hizmetlerinde görevlendirilecek ve aşçı, garson, bulaşıkçı ve temizlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edileck.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları

• Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

• Başvuru yılının ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve sonrası doğumlular).

• 2024 KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Kontenjan Dağılımı:

• Aşçı: 1 kişi (Kadın/Erkek)

• Garson: 3 kişi (Kadın/Erkek)

• Bulaşıkçı: 3 kişi (Erkek)

• Temizlik Görevlisi: 3 kişi

Bu alım için yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Adaylar, KPSS P94 puan sıralamasına göre değerlendirilecekler. Alımda KPSS şart olarak en düşük alım puanı 55 olarak açıklandı.

Adalet Bakanlığı'ndan 32 Hizmetli Kadrosu Alımı

Adalet Bakanlığı da personel ihtiyacını karşılamak üzere 32 hizmetli alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, Bakanlığın Personel Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları

Adalet Bakanlığı'nın hizmetli alımı için genel şartlar şunlar:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• İlk defa atanacaklar için son başvuru tarihi olan 17 Ocak 2025 tarihinde 657 sayılı Kanun'un 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

• Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya tecil etmiş olmak.

• 657 sayılı Kanun'un 48/1-A/5 bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

• Kamu haklarından mahrum olmamak.

KPSS Puan Şartı:

Adalet Bakanlığı hizmetli alımında, adayların KPSS puan türlerine göre belirli bir taban puanı almış olmaları gereklilği mevcut

• Lisans mezunları için: 2024 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan.

• Ön lisans mezunları için: 2024 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan.

• Ortaöğretim mezunları için: 2024 KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan.

Bu alımda sözlü sınav yapılacak ve nihai başarı listesi sözlü sınav sonuçlarına göre belirleneceği kararda yer alıyor



