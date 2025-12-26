DOLAR
Devrek’te Regaip Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Regaip Kandili, camilerdeki yoğun katılım ve düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı; Müftü Murat Mutlu duygularını paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:24
Üç ayların başlangıcının ilk kandili olan Regaip Kandili, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde büyük bir coşku içinde idrak edildi.

Recep Ayı’nın ilk Cuma gecesinde kutlanan kandil, Devrek Merkez İbrahim Ağa ve diğer camilerde gerçekleştirilen programlarla sürdü. Vatandaşların kandil vesilesiyle camilere akın etmesi zaman zaman yoğunluğa yol açtı.

İlçe Müftüsünün Mesajı

Devrek İlçe Müftüsü Murat Mutlu "Recep ayı ile birlikte rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç aylara bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnanç, ibadet ve manevi hayatımızda müstesna bir yeri bulunan bu mübarek zaman dilimine bizleri eriştiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. İdrak ettiğimiz Regaip Kandili ise, üç ayların ilk manevi durağı, Rabbimize yönelişimizin ve O’nun rahmetine olan ümidimizin güçlü bir nişanesidir. Millet olarak bu kutlu gecenin gönüllerimize huzur, hayatlarımıza bereket getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Program ve İkramlar

Düzenlenen programın ardından hayırsever vatandaşlar cemaate gül suyu ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

