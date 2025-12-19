Dezavantajlı Grupların İstihdamı İçin Protokol İmzalandı — Atatürk Üniversitesi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ve ETB

Dezavantajlı Grupların Hizmet Sektörüne Kazandırılması İçin Protokol İmzalandı

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum Ticaret Borsası (ETB) arasında, dezavantajlı bireylerin toplumsal yaşama entegrasyonu ve istihdam olanaklarının artırılması amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ve Eğitim Hedefleri

İmzalanan protokol kapsamında hazırlanan Dezavantajlı Grupların Hizmet Sektörüne Kazandırılması Projesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) sunulacak. Proje ile denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlüler için 4 haftalık mesleki eğitim programları düzenlenmesi hedefleniyor. Eğitimlerde aşçılık, servis yönetimi, hijyen ve sanitasyon başta olmak üzere hizmet sektörüne yönelik kapsamlı uygulamalı eğitimler verilecek.

Katılım, Sertifika ve İstihdam Olanakları

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanarak otel, restoran ve lokanta gibi işletmelerde istihdam edilme imkanına kavuşacak. Projenin başvuru sahibi Erzurum Ticaret Borsası olurken; Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi proje ortakları arasında yer aldı. Taraflar, projenin gerektirdiği tüm iş ve işlemleri iş birliği ve koordinasyon içinde yürütmeyi taahhüt etti.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun Değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, protokol imza töreninde üniversitelerin yalnızca akademik kurumlar olmadığını, aynı zamanda topluma dokunan ve sosyal sorumluluk üstlenen yapılar olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, toplumsal bütünleşmenin güçlenmesi ve bireylerin yeniden hayata tutunabilmesi adına bu tür projelerin son derece kıymetli olduğunu belirterek, Turizm Fakültesi akademik katkısıyla gerçekleştirilecek eğitimlerin katılımcılara mesleki yeterlilik kazandırarak istihdama önemli bir kapı aralayacağını ifade etti.

İmzalanan protokolle; dezavantajlı bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, ekonomik hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Proje, kurumlar arası iş birliğinin güçlü bir örneğini ortaya koyuyor.

